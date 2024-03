Florin Piersic a fost distins cu trofeul pentru cea mai bine apreciată carte de memorii și biografii la Gala Premiilor Literare Bookzone.

Romanul autobiografic „Viața ca o poveste” a fost apreciat de cititori și a fost recompensat cu un trofeu.

Actorul de excepție a dezvăluit cum, cu doar 24 de ore înainte ca romanul să fie tipărit, a decis să renunțe la formula clasică de încheiere a unei cărți.

Florin Piersic a dorit să își încheie lucrarea, adunând tot ce a scris în carte în câteva rânduri care ocupau 3-4 pagini și a ales să nu mai includă cuvântul „sfârșit”.

El a explicat că a considerat că nu este necesar să folosească acest termen, deoarece nu dorea să sugereze un final definitiv.

Astfel, a optat pentru un „sfârșit fără sfârșit”, exprimând astfel ideea că nu dorea să pună punct în viața sa.

„În ultimele patru pagini, într-o dimineață, cu 24 de ore înainte de a intra cartea în tipar, am spus două lucruri. Unul, că vreau să concluzionez tot, nu știu dacă sună bine, să adun tot ce am spus în carte în câteva rânduri care erau 3-4 pagini și să nu mai scriu „sfârșit”. Să scriu sfârșit fără sfârșit.

Florin Piersic a menționat că perioada în care a scris cartea a fost plăcută. El a explicat că s-a implicat într-o conversație despre prietenie, subliniind că vorbea despre prietenia pe care o oferă el altora, nu invers.

Referindu-se la conținutul cărții, a menționat că a fost necesar să o reducă, deoarece inițial era foarte amplă. Actorul a luat în considerare faptul că nu mulți ar citi o carte atât de groasă.

Piersic a continuat să spună că s-a inspirat din:

El a menționat că a vrut să transmită ideea că viața sa a fost ca o poveste.

De altfel, a apelat la versurile compozitorului Dan Iagnov, pe care l-a adorat, pentru a-și exprima gândurile.

„Perioada în care am scris a fost plăcută. Fiind antrenat în prietenia pe care o port atâtor oameni, vorbesc de prietenia pe care o ofer eu lor, nu cei care-mi oferă prietenia lor mie. Deci să deosebim puțin. Eu ascultându-i, îi ascult pe cei din jur și pe oricine vrea să vorbească cu mine. Vrei să-ți spun adevărul?

Cartea era amplă și a fost nevoie s-o micșorez pentru că mă gândeam: «cine citește o carte așa de groasă? E bine s-o scurtez». Deci din sutele de povești, de întâmplări, de oameni pe care i-am cunoscut și cu care am stat de vorbă, oameni pe care nu i-am cunoscut atât de bine, dar am fost în preajma lor și am fost cu urechea ciulită să văd ce spun, cum spun. Ori asta am vrut să spun.

Toate astea s-au adunat la mine și atunci mie mi-a fost ușor să mă așez într-un balcon, la o masă, și să scriu și am spus: vreau să fie ca o poveste, de aceea i-am spus asa, «Viața e o poveste».

Și atunci am spus să mă iau după versurile pe care le-a scris, pe care mi le-a scris într-o bucată, compozitorul pe care l-am adorat, Dan Iagnov. Deci el e cel care mi-a scris. Am un disc pe care ți-l ofer și l-aș oferi și dumneavoastră cu toate melodiile scrise de Dan Iagnov pentru mine. Și o melodie e «Viața este o poveste». Și m-am inspirat”, a conchis marele actor, pentru gândul.ro.