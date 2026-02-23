Reprezentanții Digi RCS-RDS subliniază că digitalizarea procesului de facturare le oferă abonaților mai mult control și flexibilitate în gestionarea serviciilor contractate. Factura electronică devine astfel o opțiune centrală în relația cu clienții, fiind prezentată drept o soluție eficientă și sigură.

Conform informațiilor transmise de companie, utilizatorii pot activa gratuit factura electronică. Odată activată, aceștia primesc notificări prin SMS sau e-mail imediat ce documentul este emis. În acest mod, clienții știu în timp real când apare factura și pot decide momentul în care o achită, fără riscul de a o pierde sau de a depăși termenul de plată.

Mesajul publicat pe Facebook evidențiază faptul că activarea gratuită a facturii electronice permite primirea notificărilor imediate prin SMS sau e-mail, oferind control total asupra plății. Factura nu mai poate fi rătăcită, iar plata poate fi efectuată simplu, atât online, cât și în magazine.

„Știi exact când s-a emis, plătești când vrei! Activează gratuit factura electronică și primești notificare prin SMS sau e-mail imediat ce se emite. Ai control total, nu rătăcești niciodată factura și poți plăti simplu, atât online, cât și în magazine”, au transmis reprezentanții companiei într-un mesaj publicat pe Facebook.

În ceea ce privește achitarea facturilor, Digi RCS-RDS precizează că există mai multe variante, în funcție de preferințele fiecărui client:

Online – prin contul de client sau alte metode de plată electronică;

În magazinele Digi – direct la casierie;

Prin alte opțiuni digitale disponibile, în funcție de serviciul utilizat.

Operatorul arată că utilizarea facturii electronice simplifică administrarea serviciilor și reduce timpul necesar pentru efectuarea plăților. Este prezentată ca o soluție rapidă și sigură pentru toți abonații.

Totodată, se pune accent pe ideea de control total asupra facturii. Utilizatorii pot verifica oricând detaliile documentului, primesc notificări imediate și pot plăti la momentul ales de ei. Sunt evidențiate și beneficiile digitale, precum accesul facil la documente și eliminarea riscului de pierdere a facturilor, elemente care susțin procesul de modernizare și digitalizare promovat de companie.