Lovitură pentru cei care au ieșit la pensie! Realitatea poate fi dezamăgitoare pentru mulți români care ajung la pensie după ce au cotizat ani de zile la sistemul de pensii. Pe lângă faptul că primesc doar 40%-50% din salariul pe care îl câștigau în timpul carierei, mai trebuie luată în calcul și speranța de viață din România.

Anunț pentru cei care au cotizat 35 de ani la pensie!

Un angajat din România cotizează în medie la sistemul de pensii cu suma de 652.000 de lei pe parcursul a 35 de ani de activitate profesională. Cu toate acestea, la pensionare, în ciuda acestor contribuții semnificative, pensionarii primesc doar 40%-50% din ultimul salariu pe care îl câștigau.

Asta pentru că din cei 25% din salariul brut pe care ANAF îl reține angajaților pentru sistemul de pensii, aceste sume se duc în bugetul consolidat al statului. Cu alte cuvinte, banii nu sunt strict rezervați sistemului de pensii, ci sunt utilizați pentru a acoperi diverse cheltuieli guvernamentale, inclusiv investiții și altele.

Economistul Adrian Codirlaşu, vicepreședinte al CFA România, a calificat sistemul public de pensii din România ca fiind o schemă Ponzi finanțată de stat.

În plus, trebuie luată în calcul și speranța de viață în România, de 75 de ani. Practic doar 10 ani peste vârsta de pensionare. În aceşti zece ani pensionarul nu primeşte înapoi nici măcar jumătate din cât a cotizat toată viaţa la sistemul de pensii.

Noua lege a pensiilor vine cu schimbări importante

Potrivit modificărilor din noua lege a pensiilor, pensia minimă ajunge la 40% din salariul minim brut, odată cu atingerea vârstei necesare, cu o creștere suplimentară de 1% pentru fiecare an de muncă în plus.

Reforma se axează și pe diferențierea între persoanele care au cotizat între 10 și 15 ani și cele care au cotizat peste 15 ani. Cei din urmă vor avea dreptul la o pensie minimă de 45% din salariul minim brut, plus un procent suplimentar de 1% pentru fiecare an în plus de vechime.