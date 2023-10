Informații de ultim moment despre pensii! Pensia minimă se ridică la 40% din salariul minim brut, cu o creștere suplimentară de 1% pentru fiecare an de muncă în plus.

Noua Lege a pensiilor pune accent pe distincția dintre salariații care au plătit în sistemul public de pensii între 10-15 ani și cei care au cotizat peste 15 ani.

Au fost introduse mai multe schimbări la pensii

A doua categorie va avea dreptul la o pensie minimă de 45% din salariul minim brut. Totodată, va primi un procent în plus pentru fiecare an în plus de vechime.

Până în momentul de față, nu se făcea nicio diferențiere în ceea ce privește perioada de contribuție pentru cei ce beneficiau de pensie minimă.

„Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe ţară. Pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară. Persoanele cu vechime între 10 ani şi 15 ani, aflate la pensie la dată întrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară”, este scris în noua Lege a pensiilor.

În cazul în care, din calculul pensiei, rezultă o suma mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta. Amintim că formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislaţia în vigoare.

Au fost introduse schimbări și pentru pensia de urmaș

Până la noua schimbare, nu se făcea nicio diferenţiere în funcţie de anii lucraţi între beneficiarii de pensie minimă. Au fost introduse schimbări și pentru pensia de urmaș și ajutorul pentru soțul supraviețuitor. După decesul unuia dintre soți, persoana rămasă în viață va primi 25% din pensia persoanei decedate.

„Pensia de urmaş se menţine şi, în plus faţă de actualele prevederi, apare o nouă prestaţie. Este vorba de ajutorul pentru soţul pensionar supravieţuitor, care va primi 25% din pensia soţului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie”, este scris în actul normativ.

În momentul de față, cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.