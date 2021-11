Anunț de ultimă oră pentru elevi și părinți! Ce se întâmplă cu școala din 8 noiembrie

Într-o intervenție la România TV, ministrul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat măsurile care s-au luat pentru ca elevii și profesorii să revină în siguranță în școli. Acesta a mai spus că elevii se vor întoarce la școala în format fizic din 8 noiembrie, însă o decizie finală în acest sens se va lua vineri.

„Două săptămâni de vacanţa suplimentara este maximul ce poate fi compensat. Pe 8 noiembrie începe şcoala. Prima optiune pentru consecvenţă şi pentru a stopa pierderile generate de predarea online este aceea de prezenta fizică. Vom vedea, în funcţie de situaţia epidemiologică, care vor fi condiţiile pentru şcoală cu prezenţă fizică”, a declarat ministrul interimar.

Numărul tezelor va fi redus

Într-o altă ordine de idei, ministrul interimar Sorin Cîmpeanu a mai spus că s-a luat decizia de a micșora numărul tezelor pentru primul semestru al acestui an școlar.

„Am luat decizia de a micşora numarul de note pentru incheierea mediilor, de micsorare a numarului de teze, am adaptat programa pentru examenele nationale la specificul acestui an. Am luat toate deciziile care vor fi semnate, asumate in ziua de vineri.

Dincolo de celebra rata de infectare în fiecare localitate, am cerut ca pe site-ul fiecarei scoli să fie făcuta publica rata de vaccinare a profesorilor”, mai spune acesta.

Tot la România TV, Sorin Cîmpeanu a mai vorbit și despre testarea elevilor, precizând că testele de salivă vor ajunge în școli la finalul săptămânii viitoare.

Acesta a mai precizat că elevii din învăţământul gimnazial şi liceal ar urma să reînceapă şcoala, după vacanţa de iarnă, în 3 ianuarie, iar grădiniţele şi învăţământul primar pot începe în 10 ianuarie.

Cum se va merge la şcoală

Vineri seara, a fost semnat ordinul comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii privind prezenţa fizică a elevilor în şcoli şi în cazul în care rata de incidenţă trece de 6 la mia de locuitori. Ordinul a fost trimis apoi către Monitorul Oficial, pentru publicarea până la ora 21:00.

Anunţul a fost făcut de către Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei.

“A fost semnat ordinul comun Educaţie – Sănătate pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 şi s-a trimis la Monitorul Oficial spre publicare până la ora 21:00.

Apreciez colaborarea cu Ministerul Sănătăţii, INSP şi CNSU”, a declarat, vineri, ministrul Educaţiei.