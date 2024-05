Alegerile europarlamentare. În opinia lui Marcel Ciolacu, premierul României, țara noastră se îndreaptă în direcția corectă. Avem nevoie de stabilitate politică. A luat decizia de a merge cu o listă comună la alegerile europarlamentare din acest an deoarece era necesară o continuare a stabilității politice.

Din punctul lui de vedere, era necesar să arate românilor că pot fi serioși. Acest lucru l-a determinat cel mai mult, luând în considerare istoricul din ultimii 17 ani de când România este membră a Uniunii Europene (UE). Principalul obiectiv al românilor este să fie o voce mai puternică și să fie reprezentați mai bine la Bruxelles. A crezut și continuă să creadă că cel puțin PNL și PSD pot fi o voce comună la Bruxelles în interesul românilor.

Colacu spune că nu are așteptări de la ceilalți politicieni. De asemenea, președintele PSD spune că a remarcat comportamentul lor în întâlnirile electorale și la televizor și că a observat rapiditatea cu care uită că, anterior, îi acuzau pe alții de penibilitate și acum se află ei înșiși în aceeași situație.

Campania electorală este practic o activitate desfășurată pe o perioadă de patru ani. Există un sistem de manipulare, în special în timpul campaniilor electorale, care nu mai funcționează la români deoarece aceștia nu mai doresc confruntări sau scandaluri, ci doresc o maturitate politică și discuții despre faptele realizate și planurile de viitor.

„Nu am pretenţii de la alţii. I-am văzut cum se manifestă şi în întâlnirile electorale, şi pe la televizor, cât de repede uită că ne făceau pe noi penali şi acum ei sunt penali de sus până jos, că ieşeau în Piaţa Victoriei şi ţipau ‘DNA să vină să vă ia’, între timp DNA e aservit! Eu vă rog un singur lucru, mai ales că astăzi e sărbătoare mare: nu le răspundeţi la ură cu ură, nu le răspundeţi la înjurături cu înjurături, dumneavoastră faceţi de fapt campanie de patru ani de zile.

(…) Este un sistem de manipulare, mai ales în perioadele electorale, care nu mai prinde la români. Românii nu mai vor ceartă. Românii nu mai vor scandal. Românii vor, în sfârşit, de la noi o maturitate politică şi să vorbim despre ceea ce am făcut şi vom face în continuare. Am şi făcut, am şi demonstrat echilibru, am şi demonstrat că avem cea mai bună echipă şi nu trebuie să-i rugăm pe oameni pe stradă să ne voteze. Ei ne vor vota într-un mod normal”, a completat el.