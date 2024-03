Directorul general al companiei Poşta Română, Valentin Ştefan, afirmă că toate pensiile și toate obligațiile sociale vor fi distribuite conform normelor până la data de 15 aprilie. Declarația sa vine în contextul amenințării cu greva din partea sindicaliștilor.

„Greva de avertisment a adus sub 10% dintre salariaţi. Deci sub 10% dintre salariaţii Poştei au fost în grevă de avertisment. Credeţi că poate fi o grevă constituită şi declanşată de sub 10% dintre salariaţii unei companii? Nici măcar toţi membrii de sindicat, toţi membrii SLPR nu au intrat în grevă. Deci de aceasta vin în faţa dumneavoastră, de acesta transmit acest mesaj de încredere pentru că sunt convins, pe baza acestor informaţii, pa baza acestor rezultate, că până la 15 aprilie toate pensiile, toate obligaţiile sociale vor fi distribuite aşa cum trebuie”, a spus Valentin Ştefan, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Valentin Ștefan a declarat că miercuri este programată o sesiune de mediere între companie și sindicaliști, intermediată de ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan-Gruia Ivan.

A menționat că ministrul Cercetării a reușit anterior să faciliteze medieri între conducerea companiei și sindicat. De asemenea, șeful CNPR a subliniat că în cazul în care se va ajunge la o înțelegere, contractul colectiv de muncă poate fi semnat în aceeași zi.

Directorul Poștei a adus în discuție nemulțumirile sindicaliștilor din companie, remarcând totodată că, deși sindicatul a fost invitat la discuții de 47 de ori, acesta s-a prezentat doar de șapte ori, începând din luna decembrie a anului trecut.

„Contractul colectiv de muncă a expirat la 1 februarie. Conform legii, am demarat procedurile de negociere în luna decembrie. Au existat mai multe întâlniri. Noi am invitat sindicatul să participe de 47 de ori, sindicatul s-a prezentat de 7 ori în acest interval. Discuţiile au fost destul de sterile pentru că nu am reuşit să spargem această primă revendicare în care sindicatul solicita 250 de milioane de lei în plus la fondul de salarii. Noi le spunem că nu avem banii aceştia, compania chiar nu are, e o companie care se autofinanţează, iar pe de altă parte nu ne permite legea bugetului de stat”, a spus Valentin Ştefan.