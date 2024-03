Anunț pentru românii care iau pensia prin poștă. Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a afirmat că echipa de conducere a Poștei Române pare să fie insensibilă la solicitările exprimate de sindicaliști.

Potrivit ministrului, există un impas în cadrul companiei, pe care a încercat să îl soluționeze prin intermedierea dialogului.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate vineri în orașul Beclean din județul Bistrița-Năsăud, Ivan a menționat că în această perioadă a încercat să aibă o discuție cu directorul Poștei Române, însă a constatat că acesta este în afara țării. Mai precis, acesta a plecat în China! Directorul a luat această decizie fără a anunța pe nimeni.

„În momentul de faţă, cred că am depăşit a şaptea sau a opta rundă de negocieri şi am mediat această negociere între managementul Poştei Române, consiliul de administraţie şi sindicatul liber din Poşta Română. Până în momentul de faţă, din datele pe care le am şi le am actualizate, managementul Poştei Române a rămas oarecum surd la ceea ce au reclamat foarte mult oamenii.

Am căutat o zonă de mediere. Din păcate, avem un blocaj acolo. Facem eforturi legale pentru a media acest conflict şi pentru a nu ajunge în situaţia în care oamenii să nu îşi primească drepturile şi Poşta Română să nu furnizeze aceste servicii. L-am căutat inclusiv în această săptămână pe domnul director al companiei pentru discuţii practice cu cei din sindicat.

Din păcate, este plecat din ţară, fără să informeze pe nimeni, fără să informeze acţionarul majoritar – Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, consiliul de administraţie. Şi este plecat şi printr-o zonă puţin mai exotică, ca să spun aşa, undeva prin China”, a transmis ministrul.