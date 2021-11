Este cea mai proastă veste primită de Klaus Iohannis. Liderul AUR, George Simion, a venit cu informații despre demersul privind demiterea președintelui. Potrivit acestuia, în favoarea acestei acțiuni s-au strâns 200.000 de semnături. Lovitura cea mai mare vine însă dinspre partidul de suflet al șefului statului. Asta pentru că, potrivit lui George Simion, pentru suspendarea din funcție a lui Klaus Iohannis ar fi ssemnat şi parlamentari ai PNL.

Mai exact, co-preşedintele AUR, George Simion, a arătat că sunt deputaţi PNL care au semnat pentru demiterea preşedintelui Klaus Iohannis. Până în acest moment, s-ar fi adunat 200.000 de semnături în favoarea acestui demers.

Mai grav ar fi faptul că, potrivit spuselor lui George Simion, liberalii care nu-l mai vor pe Iohannis în funcție ar fi parlamnetari asumați, nu doar cei care l-au urmat pe Ludovic Orban.

Anunț bombă în direct, la Antena 3: Lovitură pentru Iohannis

„Au semnat şi parlamentari de la PNL, în ciuda a ceea ce a declarat Dan Vîlceanu. Şi nu e vorba de cei care au plecat din grupul parlamentar PNL, ci parlamentari asumaţi.

Spre exemplu, Dumitru Flucuş, deputat de la Braşov, şi-a asumat bărbăteşte şi a semnat.

I-au cerut cei din partid să revină asupra semnăturii, dar nu a vrut, spunând că în momentul acesta Klaus Iohannis trebuie demis”, a punctat co-preşedintele AUR, George Simion. El a făcut aceste comentarii, duminică seară, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.

„Noi avem 48 de parlamentari care au semnat până acum”, a adăugat George Simion. El a explicat că, , până în acest moment, ar fi strâns 200.000 de semnături pentru demiterea preşedintelui Klaus Iohannis. Din punct de vedere juridic, însă, aceste semnături nu au niciun efect în ce priveşte o eventuală demitere a unui preşedinte de stat.

Lovitură cumplită pentru Iohannis. Motivele pentru care se dorește demiterea

Motivele pentru care se dorește suspendarea lui Klaus Iohannis din funcție au fost explicate în urmă cu câteva zile de liderul AUR. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor a suțsinut că argumentele sunt de natură legală, constituțională și morală.

„Ce se intampla acum e de noapte mintii, nu exista depunerea mandatului, asta e un „câţism”. Domnul preşedinte a fost in Egipt, apoi ieri la golf, acum este in Scotia. El trebuie suspendat, apoi demis, iar noi am initiat procedurile, de aici reactia sistemului. Noi ne-am dus de fiecare data cu propunere de prim-ministru”, a comentat George Simion.

El a mai spus că Iohannis trebuie demis pentru incalcari grave ale Constitutiei. El a arătat că șeful statului a făcut două numiri de prim-ministru fără a lua in seama propunerile partidelor. Apoi, Simion a acuzat implicarea în congresul PNL a președintelui dar și faptul că acesta, în 2020, ar fi făcut campanie activă pentru PNL. „Astea sunt argumentele legale. Apoi sunt cele morale, cum ar fi majorarea preturilor la energie”, a punctat atunci liderul AUR.