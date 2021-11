S-a vaccinat sau nu George Simion? Lider AUR a dat cărțile pe față: E opțiunea fiecăruia

George Simion a fost invitatul jurnaliștilor Robert Turcescu și Dan Andronic în studioul EVZ Play. Astfel, liderul AUR a lămurit, printre altele, și atitudinea sa față de vaccinare.

George Simion a mărturisit că nu s-a vaccinat până în acest moment deoarece a trecut deja prin boală și are imunitate naturală. Amintim că întregul podcast poate fi vizualizat la finalul articolului.

„Nu am certificat verde, eu am anticorpi naturali. Am trecut prin boală, nu știu când. Asta arată testul că am anticorpi. Nu am știut că am avut boala și nu sunt la DSP”, a declarat George Simion în cadrul podcast-ului.

De ce nu s-a vaccinat?

Mai apoi, acest a fost întrebat de ce nu s-a vaccinat, nu poartă mască și nu se simte amenințat de boală.

„Am 35 de ani, mi-am făcut analizele, stau bine cu sănătatea. Nu cred că ar fi un lucru benefic pentru mine. Trecut prin boală sunt mult mai sigur decât cineva vaccinat. Nu suntem un partid antivaccinist. E opțiunea fiecăruia. E o categorie de români care ar fi vrut să aibă acces la anticorpii monoclani. Am mulți prieteni, persoane cunoscute, care au făcut rost de Tocilizumab. Dacă nu erau cu relații ar fi murit.

Poziția noastră politică este că sunt niște asasini (n.r. – decidenții). Din vina lor mor oameni în spitale. Românilor nu li se asigură medicamente și testare (n.r. – în masă, gratuită). Mulți români se vaccinează de nevoie, pentru că se simt obligați. Actul medical e unul individual”, a răspuns George Simion.

George Simion a mai spus și că oamenii îi scriu continuu pentru a-i cere ajutorul în procurarea medicamentelor anti-COVID.

„Foarte multă lume ne roagă să-i ajutăm cu Arbidol”, a explicat politicianul, care a precizat că cei 6 parlamentari din Basarabia, membri în grupul AUR, aduc Arbidol din Republica Moldova.