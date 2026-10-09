Anthropic extinde funcțiile asistentului Claude. Noile instrumente permit realizarea de tablouri de bord și videoclipuri fără programare

Anthropic a lansat joi noi instrumente care le permit utilizatorilor să creeze tablouri de bord pentru date și animații prin intermediul asistentului de inteligență artificială Claude. Prin această lansare, compania își extinde gama de aplicații destinate productivității la locul de muncă, într-un context în care firmele din domeniul inteligenței artificiale încearcă să ofere tot mai multe instrumente pentru activitățile profesionale.

Noile funcționalități sunt concepute pentru a simplifica analiza datelor de afaceri și crearea de conținut vizual, fără a necesita cunoștințe de programare. Totodată, Anthropic a anunțat că instrumentele Claude Docs, Slides și Design au devenit disponibile în versiune generală pentru toate planurile Claude, după o perioadă de testare beta.

Unul dintre noile instrumente lansate este Claude Dashboards, disponibil în versiune beta pentru utilizatorii cu planuri plătite, conform informațiilor publicate de Reuters.

Acesta se conectează la platforme de date pentru companii și la sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții, cunoscute sub denumirea de CRM. Prin intermediul unor solicitări formulate în limbaj natural, utilizatorii pot construi tablouri de bord dinamice și pot realiza analize pe baza datelor disponibile.

Instrumentul urmărește să faciliteze accesul la informațiile de afaceri și interpretarea acestora, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să scrie cod pentru a crea tablouri de bord și analize.

Anthropic a introdus și Claude Motion, un instrument aflat în versiune beta pentru clienții Team și Enterprise.

Acesta le permite utilizatorilor să creeze animații editabile și să le exporte sub formă de fișiere video. Funcționalitatea este destinată creării de conținut vizual fără programare, oferind utilizatorilor posibilitatea de a realiza și modifica animații prin intermediul Claude.

Potrivit companiei, cele două instrumente noi au fost dezvoltate pentru a-i ajuta pe utilizatori să analizeze datele de afaceri și să creeze materiale vizuale fără să fie necesare cunoștințe de programare.

Pe lângă lansarea noilor instrumente, compania a anunțat că Claude Docs, Slides și Design au ieșit din etapa de testare beta și sunt acum disponibile în versiune generală pentru toate planurile Claude.

Astfel, compania își extinde accesul la aceste funcționalități dincolo de perioada de testare, în cadrul eforturilor de a dezvolta o suită mai amplă de instrumente de productivitate bazate pe inteligență artificială.

Lansările au loc într-un context de concurență între companiile de inteligență artificială, care încearcă să își diversifice aplicațiile destinate mediului profesional și să ofere utilizatorilor instrumente pentru analiza datelor, realizarea de materiale vizuale și alte activități de lucru.