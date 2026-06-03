Andreea Berecleanu, ce crede aceasta după 10 ani de căsnicie cu medicul Constantin Stan

Andreea Berecleanu, cu o carieră de succes și o relație consolidată de aproape 14 ani, dintre care 10 ani de căsnicie alături de medicul Constantin Stan, vorbește deschis despre modul în care reușesc să mențină o viață amoroasă echilibrată.

Cei doi îmbină armonios viața personală cu cea profesională, evitând să amestece relația de cuplu cu parteneriatul lor în afaceri.

Andreea Berecleanu explică faptul că respectul reciproc pentru domeniile de expertiză este esențial: „Nu suntem în contradicție, ne ascultăm. Cum ar fi să-l contrazic pe partea chirurgicală sau de business sau el pe mine în zona de comunicare și PR? Avem încredere în experiența pe care o are fiecare în parte, și asta ne ajută în business-ul familiei.”

Vedeta subliniază că petrecerea timpului liber împreună este elementul care contribuie cel mai mult la păstrarea armoniei în relație: „Timpul liber. Iar aici este secretul, știința noastră de a ne relaxa. Noi ne bucurăm de orice plecare și găsim frumosul în orice loc. Facem loc vieții în noi.”

Deși sunt împreună de mult timp, Andreea Berecleanu consideră că maturitatea emoțională și înțelegerea reciprocă sunt cele care au menținut relația vie, nu doar trecerea anilor: „Da, mulți descriu o «frumusețe» diferită a iubirii după 50 de ani – nu pentru că ar deveni automat mai ușoară, ci pentru că se schimbă felul în care o trăiești. Maturitatea nu șterge defectele sau punctele de vedere contradictorii, însă schimbă intensitatea lor, semnificația și ce anume alegi să hrănești.”

Vedeta afirmă că momentele petrecute în doi, dar și cele alături de familie, sunt esențiale pentru un cuplu: „Cum să nu! Momentele noastre de cuplu sunt cele mai importante, la fel ca și întâlnirile familiei noastre, cu toți ai noștri.”