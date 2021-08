Andreea Bălan surprinde pe toată lumea! La ce a renunţat? Schimbare importantă pentru vedetă

Cu toate că are o carieră nemaipomenită, artista a decis să facă anumite schimbări de dragul celor două fiice ale sale, Clara și Ella. Andreea Bălan a declarat, într-un recent interviu acordat pentru viva.ro, că nu își va mai luat atât de multe concerte deoarece fiicele sale îi ocupă majoritatea timpului.

Aceasta spune că prețul concertelor sale s-a schimbat și că încearcă să își programeze spectacolele cât mai aproape de casă, subliniind că de când a devenit mamă tot programul și-l face în funcție de cele două copile.

„Fetițele îmi ocupă tot timpul. Nu o să mai iau la fel de multe concerte cum aveam înainte să am copii și am și un alt preț, îmi selectez cu atenție concertele, să fie cât mai aproape de casă. Am timp și pentru ele. De când sunt mamă ele sunt pe primul loc și tot programul mi-l fac în funcție de ele, filmările, concertele… Încerc să le îmbin pe toate, dar programul exact mi-l fac în funcție de ele.”, a declarat Andreea Bălan.