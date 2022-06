ANAF își propune să crească numărul echipelor de teren. Lucian Heiuş: Vreau să ajungem să avem 70 de echipe

Președintele ANAF a explicat că Direcţia de control venituri din cadrul instituţiei pe care o conduce are doar 30 de echipe pe teren, care trebuie să verifice peste 500.000 de contribuabili şi firme. În acest context, spune Lucian Heiuş, numărul acestor echipe ar trebui să crească şi să ajungă în luna iulie la 70.

„Această Direcţie generală de control venituri a făcut o analiză pe nişte aplicaţii informatice şi au ieşit aceste sume. Este imposibil să verificăm pe toţi, bineînţeles că începem de la cele mai mari sume, de la diferenţe mari, semnificative şi coborâm până ne permite resursa pe care o avem.

Astăzi, lucrează la această Direcţie efectiv pe teren, cred că vreo 30 de echipe, foarte puţine. Vreau să ajungem în luna iulie să avem 70 de echipe, în lunile următoare să creştem, iar în anii următori, acest departament de verificare a veniturilor să capete o importanţă semnificativă”, a declarat Lucian Heiuş.

Instituția câștigă 80 la sută din aceste procese

De asemenea, șeful ANAF a dezvăluit şi că instituția câștigă 80 la sută din procese.

„După ce au fost respinse contestaţiile la decizia pe care noi am emis-o, s-au dus în instanţă şi am cerut şi eu colegilor mei să văd care sunt motivele, justificările spuse în general de persoane. Sunt unele chiar hazlii: am cumpărat o casă la ţară şi când am vrut să o repar am găsit o găleată cu aur în fundaţie; am făcut evaziune fiscal, dar în urmă cu 15 ani pentru că 10 ani e perioadă de prescripţie; am făcut în anii 90 bişniţă în Turcia, am adus blugi cu portbagajul, am ţinut banii şi după aceea am cumpărat 10 apartamente.

Nu a ţinut nicio astfel de justificare în faţa judecătorilor pentru că judecătorul este cel care decide. (…) Gradul pe care noi câştigăm astfel de procese este 80 la sută”, a declarat Heiuş.

Amintim că Lucian Heiuș a subliniat anterior că își propune să lupte împotriva evaziunii fiscale.

„Pentru mine începe astăzi o nouă etapă, plină de provocări și, sper eu, de reușite, în fruntea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Le mulțumesc domnului premier Nicolae Ciucă și domnului ministru Adrian Câciu pentru încredere, sunt onorat să pot contribui la dezvoltarea și modernizarea acestei instituții de care sunt legat profesional și sufletește de atâta timp.

Îmi propun să accentuez poziția ANAF ca partener onest al contribuabililor corecți, dar și să luptăm, în același timp, cu toată determinarea, împotriva evaziunii fiscale.

Suntem o echipă profesionistă și capabilă, iar misiunea noastră este să asigurăm resursele necesare pentru ca statul să îi poată servi cât mai bine pe cetățeni”, a scris Lucian Heiuș pe Facebook.