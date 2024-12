47 de ani fără Charlie Chaplin

Charlie Chaplin (născut pe 16 aprilie 1889, Londra, Anglia – decedat pe 25 decembrie 1977, Corsier-sur-Vevey, Elveția) a fost un comedian britanic, producător, scriitor, regizor și compozitor, considerat pe scară largă cel mai mare artist comic al ecranului și una dintre cele mai importante figuri din istoria cinematografiei.

Chaplin a fost numit după tatăl său, un entertainer britanic de muzică populară. A petrecut copilăria timpurie alături de mama sa, cântăreața Hannah Hall, după ce ea și tatăl său s-au despărțit, iar la vârsta de cinci ani a debutat pe scenă, înlocuind-o pe mama sa. Hall, instabilă mental, a fost ulterior internată într-un azil. Charlie și fratele său vitreg Sydney au fost trimiși într-o serie de azile și școli rezidențiale.

Folosindu-se de contacte din lumea divertismentului ale mamei sale, Charlie a devenit un entertainer profesionist în 1897, când s-a alăturat trupei Eight Lancashire Lads, un act de dans cu clogs. Ulterior, a avut roluri mici în producții precum Sherlock Holmes (1899) de William Gillette și o perioadă cu actul de vodevil Casey’s Court Circus. În 1908 s-a alăturat trupei de pantomimă Fred Karno, unde a ajuns rapid în rolul principal în schița A Night in an English Music Hall.

Criticat pentru că nu s-a înrolat în armată în Primul Război Mondial

În 1917, Chaplin a fost atacat pentru prima dată de presă, fiind criticat pentru faptul că nu s-a înrolat în timpul Primului Război Mondial. Pentru a sprijini efortul de război, Chaplin a strâns fonduri pentru trupe prin organizarea de campanii pentru vânzarea de obligațiuni.

În ultimii săi ani, Chaplin a fost onorat cu multe dintre distincțiile care îi fuseseră refuzate multă vreme. În 1972, s-a întors în Statele Unite pentru prima dată după 20 de ani, pentru a primi un premiu special Oscar pentru „efectul incalculabil pe care l-a avut asupra cinematografiei ca formă de artă a acestui secol.”

A fost o întoarcere plină de amărăciune. Chaplin venise să deplângă Statele Unite, dar a fost profund emoționat de ovațiile în picioare de 12 minute primite la ceremonia Oscarurilor.

Chaplin a făcut una dintre ultimele sale apariții publice în 1975, când a fost înnobilat. La câteva luni după moartea sa, corpul său a fost răpit pentru scurt timp dintr-un cimitir elvețian de doi hoți neîndemânatici – o coda macabră pe care Chaplin ar fi putut să o creeze pentru unul dintre propriile sale filme de două role, scrie Enciclopedia Britannica.