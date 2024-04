După o redresare puternică înregistrată în 2023, analiștii prognozează o scădere a numărului de înmatriculări auto la 1.9% ca urmare a diminuării cheltuielilor de consum – în special în China și Europa – și a unei creșteri economice globale sub nivelul așteptărilor. Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o redresare semnificativă anul trecut, pe măsură ce întreruperile lanțului de aprovizionare cauzate de criza Covid s-au atenuat, iar cererea stagnată a fost deblocată. În plus, avansul economic, a determinat o creștere a vânzărilor pentru vehiculele electrice.

Astfel, numărul total de înmatriculări auto la nivel mondial a crescut cu +11,3%, ajungând la aproape 88 de milioane, sub nivelul de dinaintea pandemiei. Cele mai mari trei piețe auto – China, SUA și Europa – au înregistrat creșteri cu +11,9%, +12,5% și, respectiv, +17,2% în 2023.

Tensiunile geopolitice ar putea, de asemenea, să afecteze cererea globală prin aplicarea unor tarife mai ridicate. Cu toate acestea, vehiculele electrice rămân într-o poziție relativ avantajoasă, în ciuda efectelor adverse majore.

Conform previziunilor Allianz Trade, vânzările de autoturisme electrice noi vor depăși 18 milioane (+32,8% an/an) în 2024, Europa ocupând primul loc (+41,2%). În ceea ce privește producția, se anticipează o scădere a marjelor brute și a profitului la 18,7% (-28pps). Astfel, anul acesta, producătorii de automobile își vor diversifica investițiile și vor rămâne agili în fața schimbărilor. Industria este pregătită să asiste la o creștere a colaborării intraregionale între producătorii de automobile și părțile interesate din întregul lanț de aprovizionare pentru a obține un avantaj în această reorganizare.

Industria auto globală traversează o perioadă de schimbări de paradigmă de la apariția vehiculelor cu motoare cu ardere internă (ICEs). Pentru a atinge obiectivele ambițioase legate de climă și pentru a obține neutralitatea carbonului, guvernele din întreaga lume promovează activ energia verde în detrimentul combustibililor fosili.

Astfel, industria va juca un rol central în această tranziție, și va depinde de creșterea numărului de mașini electrice.

În acest context, atributul definitoriu al unei mașini începe să se schimbe treptat de la capacitatea motorului — un domeniu în care producătorii auto europeni, americani, japonezi și sud-coreeni au excelat în era ICE — la capacitățile bateriei și software-ului. La nivel regional, schimbarea a început deja, iar China rămâne un factor perturbator, care provoacă liderii auto tradiționali, prin investițiile realizate de peste un deceniu în capacitățile software. De asemenea, China redefinește peisajul auto global cu dezvoltarea rapidă a vehiculelor electrice și cu dominanța asupra întregului lanț de aprovizionare.

În contextul tensiunilor geopolitice crescute și, preocupate de dependența de componentele chinezești și de impactul asupra industriilor locale, Europa și SUA au intensificat controalele și restricțiile comerciale, devenind tot mai precaute în privința impactului popularității automobilelor electrice chinezești. Șase dintre primii 10 producători globali de baterii sunt în China, iar ceilalți patru sunt, de asemenea, în Asia, reprezentând împreună 92.1% din capacitatea totală de baterii la nivel mondial în 2023.

Guvernele au început să impună restricții și să supravegheze cu strictețe importurile auto din China. SUA oferă stimulente de până la 7,500 USD în credite fiscale pentru achiziționarea de vehicule electrice noi fără componente chinezești. Deoarece companiile din China pot produce mașini electrice sub prețul altor piețe, datorită lanțului de aprovizionare local, a costurilor mai mici cu forța de muncă și a economiilor de scară, mașinile electrice provenite din China ar putea reduce decalajul în lipsa modelelor de masă de pe piața din Vest, accelerând astfel tranziția la vehicule electrice.

Industria auto a fost coloana vertebrală a economiei europene, nu doar datorită stimulilor privind inovația industrială și progresele tehnologice, ci datorită oportunităților semnificative de angajare create. Sectorul auto din Europa reprezintă aproximativ 6% din producția regională și cuprinde 95.000 de companii și peste 6.5 milioane de persoane angajate. Sectorul servește și ca un centru de inovare, fiind cel mai mare investitor al UE în cercetare și dezvoltare, contribuind cu 32% la investiția anuală în R&D a regiunii (aproximativ 73 miliarde EUR în 2022). În plus, joacă și un rol crucial pe piața de export a regiunii, deoarece producătorii auto europeni, în special cei din Germania, sunt renumiți pentru competențele lor de inginerie, design și performanță.

Anul trecut 1 , în România s-a păstrat tendința de creștere accelerată a vânzărilor de autoturisme „electrice” (inclusiv cele „full hybrid”). Astfel, cota de piață a ajuns la aproximativ 24% din total, cu 11% mai mult față de cota modelelor diesel. Dacă izolăm analiza doar la autoturismele „full electrice”, avansul este moderat, acestea din urmă ajungând la o cotă de piață de 10.7% în 2023 față de 9.1% în anul anterior.

”Scăderile semnalate în luna martie și la nivelul primului trimestru din acest an, atât pentru autoturismele electrice cât și per total, ar putea pune în pericol estimările de creștere a vânzărilor de mașini noi pe tot parcursul acestui an.

Astfel, așteptările inițiale de creștere, cu peste 20% a numărului de vânzări de mașini „full electrice” s-ar putea confrunta cu o surpriză neplăcută în 2024 dacă ținem cont de mai mulți factori. Pe lângă consumul temperat în condiții de inflație și dobânzi ridicate, intervin și alți factori cu impact major precum reducerea subvențiilor pentru autoturismele electrice și lipsa infrastructurii de încărcare. Privind în perspectivă, dincolo de volatilitatea la nivel de trimestru sau an, vânzările de mașini electrice și industria auto locală în general ar putea avansa într-un ritm lent în următorii ani în lipsa unei strategii de dezvoltare pentru acest domeniu.

Producția de mașini electrice depinde de disponibilitatea bateriilor, a software-ului și a electronicii aferente – elemente definitorii în costul producției. În plus, atragerea investițiilor în construirea fabricilor de baterii este departe de a se fi încheiat și nu trebuie legată doar de disponibilitatea redusă a resursei de litiu, în condițiile apariției unor noi tehnologii. Un efort susținut din partea Statului, de captare a interesului potențialilor investitori pentru dezvoltarea unor astfel de tehnologii, ar asigura sustenabilitatea industriei locale pentru următorii ani.”, declară Mihai Chipirliu, CFA – Risk Director, Allianz Trade.