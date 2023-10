Alina Gorghiu a efectuat vineri, 13 octombrie, o vizită de lucru în judeţul Bihor. Aceasta a vizitat instituţiile din subordinea Ministerului Justiţiei şi a susţinut o conferinţă de presă la sediul Prefecturii Bihor.

„Singurul lucru care ar putea stopa pe viitor fenomenul litigios, şi aici s-a exprimat opinia că ar fi o salarizare specială în mod greşit, este cel al unei legi separate. De ce? Având acest T-zero într-o lege nouă nu te mai poţi raporta la prevederi legislative care au constituit temei de atac pentru magistraţi de-a lungul timpului.

Poate nu este o soluţie perfectă, poate nu este cea mai bună. De aceea am lansat provocarea tuturor specialiştilor în domeniul muncii, în domeniul dreptului, absolut tuturor colegilor care au disponibilitatea de identificare a unei soluţii care nu s-a găsit de 20 de ani să vină cu propuneri. Este, în opinia multora cu care am discutat, singura manieră în care putem avea acel T-zero. Noi nu am discutat de cuantum, am discutat despre maniera în care putem să blocăm aceste atacuri permanente, în cascadă în instanţă, demarate de colegii magistraţi”, a declarat ministrul Justiţiei.