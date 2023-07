Prezentăm mai jos răspunsurile complete oferite de Alina Bratu, Managing Partner WefflerMark, în cadrul nominalizării din Top 100 Manageri realizat de Revista Capital în data de 26 aprilie.

1. Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

Anul trecut a fost unul al reinventării. A venit după o pandemie care ne-a pus pe toți la încercare și a fost marcat de conflictul armat din Ucraina și efectele acestuia. O vorbă spune că teama te ajută să nu te faci de râs, dar te și învață să gestionezi mai bine resursele financiare și umane, să-ți depășești și să-ți înțelegi limitele. Ca agenție, reprezentăm un brand tare drag nouă, Crucea Roșie Română, care pe lângă componenta de empatie pe care o emană este și organizația care ne aduce cele mai mari provocări, în mod constant.

În 2022, poate cea mai mare provocare a fost campania Umanitatea nu are granițe, o campanie pentru care am avut la dispoziție câteva ore pentru a o demara. Pentru noi este proiectul anului 2022, nu doar pentru că a reușit să strângă milioane de euro pentru a-i ajuta pe cei fugiți din calea războiului, ci pentru că a reușit să dovedească un lucru de care toți aveam nevoie, acela că solidaritatea este un limbaj universal. Atunci când pui multă dedicare în ceea ce faci, este greu să alegi un singur proiect, așa că am putea spune că un alt moment important a fost campania de PR realizată pentru prima ediție a L’Étape by Tour de France, eveniment ce a avut loc vara trecută la București, un brand extrem de sonor la nivel internațional și cu o istorie puternică în spate.

În egală măsură am fost agenția aleasă să se ocupe de conceptul MOON by Porsche România, un brand care se dedică energiei verzi, viitorului sustenabil și consumului responsabil de resurse ale planetei și am realizat o serie de podcasturi inedite, cu invitați valoroși și cu informații importante în contextul sustenabilității. Însă, trebuie să precizez că pentru echipa WeflerMark, fiecare proiect, fiecare comunicat, fiecare campanie, fiecare eveniment, sunt abordate cu aceeași energie, pasiune și determinare de a ne depăși în primul rând așteptările noastre.

2. Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul WefflerMark?

Filozofia noastră este de a transforma fiecare acțiune într-o oportunitate de a seta un nou personal best. Iar ultimii doi ani, în special, ne-au oferit multe ocazii de a ne depăși limitele.

3. Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

O să vorbesc, mai întâi, despre un proiect pe care îl creștem și care credem că are un potențial foarte mare în perioada care urmează, deoarece oamenii devin tot mai conștienți de lucrurile care le influențează starea de bine: CIPRA – Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză, prima platformă locală de informare privind calitatea vieții, lansată la finalul anului 2021. Este ușor accesibilă, cu informații valide, imparțiale și actuale, care să îi asiste pe români în luarea deciziilor legate de obiceiurile zilnice și de consum, astfel încât riscurile care ar putea avea un impact negativ asupra calității vieții lor să fie diminuate. Este ocazia noastră de a contribui prin ceea ce știm, comunicare, la o viață mai informată, în primul rând.

Pe lângă acest proiect cu ecouri pe termen lung , în luna februarie am avut ocazia de a face comunicarea pentru o campanie extrem de conectată la situația actuală și cu multă empatie față de consumatori – „Cu Skol te răcorești și factura îți plătești”. Marca de bere Skol a lansat această promoție pornind de la un insight extrem de valoros: pentru români, cea mai mare îngrijorare în 2023 este plata facturilor, în special cele la utilități, iar noi am avut misiunea de a o face cunoscută.

În 2023 vom continua multe dintre proiectele și colaborările din 2023, însă avem deja și multe noi provocări pe lista de to do.

4. Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Cine cunoaște ritmul dintr-o agenție full-service știe că, uneori, nu e nevoie de o pandemie ca să fie agitație, motivație și presiune. A fost, însă, o perioadă de incertitudine și pentru noi. O perioadă în care clienții și-au recalibrat bugetele și, ca atare, am fost nevoiți să ne reorganizăm și să gestionăm altfel resursele. Am avut însă clienți care au continuat să comunice și am avut norocul de a câștiga încrederea unor noi parteneri, pentru care am dezvoltat campanii.

A fost, însă, multă teamă. Ca angajați, pentru siguranța locului de muncă, ca angajator pentru a păstra echipele, conectate și motivate. O altă provocare a fost învățarea unui nou metalimbaj, acela de a renunța la întâlnirile face to face, atât de benefice și prolifice în domeniul nostru, în favoarea celor online, pe alocuri reci, cu vicii de empatie și cu variabilele lucrului de acasă. Dar, ca să concluzionez, din punct de vedere business impactul nu a fost negativ, în timp ce ca indivizi ne-am redefinit. A fost o perioadă în care am învățat lucruri noi despre biotopul agenției noastre, dacă pot spune astfel, despre limite de respectat și limite de depășit, despre cât de important este să cunoști nevoile clienților tăi, să îi cunoști pe cei cu care comunici, să rămâi conectat la realitatea în continuă schimbare.

Am putea spune că s-a inventat un nou termen, acela al empatiei comerciale, de a fi mai aproape de clienți cu ajutorul unei abordări noi, care să le genereze încredere și să-i facă să înțeleagă că agenția și clientul sunt o singură echipă.

5. De ce v-ați lovit în relația cu brandurile pe care le inspirați?

E greu să vorbești despre aceste lucruri sensibile, pentru că mulți au senzația că relația cu clientul poate fi sintetizată într-o singură propoziție: best value for money. Căci dincolo de aceste cuvinte aparent simple și clare stă un întreg univers care nu depinde întotdeauna de expertiza agenției sau de detaliile furnizate de client. Schimbările socio-economice sunt vizibile și parcă mai mult ca niciodată extrem de dinamice, creând presiuni de ambele părți.

Tot mai mulți clienți vor să li se livreze rapid, creativ, out of the box și cu ecou. Nu e imposibil, însă m-aș bucura să înțelegem cu toții că, acolo unde este nevoie de creativitate, timpul și efortul nu se mai raportează doar la viteză, ci la o profundă înțelegere a brandului și a contextului, pentru a putea construi ceva de durată, cu valoare adăugată care să treacă dincolo de îndeplinirea strictă a nevoilor și a cererilor.

6. Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Îmi e greu să nu mă raportez la trecutul personal, dar îmi dau seama că nu e neapărat un lucru valid și sănătos, pentru că generațiile care vin au crescut cu mai mult confort, cu o altă perspectivă asupra societății. Ei au o formă definită a lucrurilor, iar dacă nu știu ceva, pot afla mult mai ușor. Mai nou, dacă trebuie să facă o prezentare sau li se dă un task, au aplicații care le generează și se pot lămuri rapid. În fața noastră universul se deschidea prin repetiție, prin exercițiu, prin documentare și, de ce nu, prin asumarea unor greșeli.

Așadar, cred că generațiile care vin ar trebui să fie deschise spre a învăța lucruri care să le rămână în sistem. Chiar și cu ajutorul unei aplicații e nevoie de emoție și poveste. Mi-aș dori să aibă răbdare, să aibă curiozitatea de a descoperi lucruri prin sinergii, nu neapărat prin Google search. Mă bucură, însă, că sunt mai pragmatici decât noi, mai creativi, cu un spirit estetic mai dezvoltat, au potențial să fie mai eficienți într-un timp mai scurt și știu să gestioneze mai bine resursele.

7. Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Dinamica actuală face ca această previziune să fie destul de grea. Să nu uităm că foarte multe lucruri s-au schimbat radical în ultimii 2 ani, dar ce pot spune este că va trebui să ne centrăm mai mult pe emoție, fie ea transmisă prin virtual, și pe inovație, pe livrarea de experiențe valoroase.

Suntem în „era rechinului”, în care online-ul a mâncat printul și îl va minimiza în viitor, în care platformele de streaming fac o concurență virulentă cinematografelor, în care podcasturile mușcă din felia de pâine a televiziunilor și în care platformele sociale substituie viața socială. Suntem pe un drum al schimbării. Însă chiar noi suntem schimbarea. AI este hrănită de learning uman, are amprenta unor generații care au crescut deodată cu tehnologia. Tehnologia va aduce constant schimbări în societățile din întreaga lume, însă vom avea nevoie întotdeauna de mesaje clare, de povești extraordinare și platforme digitale dedicate, care, cu siguranță, nu vor conteni să apară sau să se dezvolte.

8. Creativitate. Ce vă spune acest cuvânt?

Garanția reușitei, factorul de diferențiere și o provocare constantă de a te autodepăși și de a-i surprinde pe ceilalți.