Alimentul pe care toți românii îl consumă! Ține medicul departe. Este foarte bun în pandemie

Mihaela Bilic a scris că românii nu trebuie să emită bananele din meniul lor zilnic deoarece „o banană pe zi ține psihiatrul departe”. Conform acesteia, banana conține în mod natural serotonină, o substanță responsabilă cu buna-dispoziție.

„Dacă tot e iarnă afară, nu uitați să mâncați o banană. Când vine vorba de fructe, banana și mărul își dispută poziția de lider în preferințele consumatorilor. Iar dacă un măr pe zi ține doctorul departe, o banană pe zi ține psihiatrul departe”, a scris Mihaela Bilic într-o postare realizată pe Instagram.

Este foarte bună în această perioadă de izolare

Medicul nutriționist a subliniat că bananele sunt foarte utile în această perioadă de izolare. Totodată, aceasta a explicat că sunt bogate „în magneziu, potasiu și vitamine din grupul B care ajută sistemul nervos”.

„Banana conține în mod natural serotonină, o substanță responsabilă cu buna-dispoziție, atât de necesară în această perioadă în care iarna nu vrea să plece iar izolarea ne ține în casă. În plus e bogată în magneziu, potasiu și vitamine din grupul B care ajută sistemul nervos și metabolismul să funcționeze optim. Conține glucide lente recomandate pentru sportivi și are un indice glicemic de 45, deci nu pune în pericol nici silueta.

Când e mai puțin coaptă, în banană avem preponderent amidon rezistent cu efect prebiotic, iar când e bine coaptă conține mai mult zahăr. Banana ideală trebuie să fie coaptă mediu, fermă, de culoare galbenă și cu extremitățile ușor verzi. Ține loc de mic dejun sau de gustare dulce, naturală și sănătoasă cu doar 90cal”, a completat aceasta.

Sunt cele mai consumate fructe exotice

Anterior, aceasta a mai vorbit despre importanța bananelor în dietă, punctând că sunt cele mai consumate fructe exotice.

„Dacă mărul era fructul ce ne garanta sănătatea fizică banana este cea care are grijă de dispoziția și starea noastră de bine. Nu întâmplător bananele sunt cele mai consumate fructe exotice, în multe țări ele se gătesc/se prăjesc precum cartofii- tocmai pentru că sunt hrănitoare și pline de nutrienti valoroși. Anul trecut am mâncat pentru prima oară banane prăjite la Barcelona, am fost chiar în bucătărie să văd cum se pregătesc, tocmai pentru că nu-mi venea să cred cat de diferit este gustul lor atunci când sunt gătite.

Bananele au glucide lente ce asigură energia în caz de sport/mișcare, au potasiu și magneziu pentru funcționarea optimă sistemului nervos și a mușchilor. Dar cel mai important ingredient al lor este triptofanul, un aminoacid esențial care se transformă în organism în serotonină. Iar serotonină este substanța de care depinde starea noastră de bine liniștea și echilibrul psihic.

Doar bananele și prunele conțin acest precursor natural de serotonină, așa că lăsați merele și citricele deoparte în această perioadă și puneți accent pe banane- nu strică niciodată un strop de bine în plus. Și nu, nu îngrașă!! O banană are sub 100 calorii, iar faptul că este alcalină (nu acidă precum mărul și citricele) o face prietenoasă cu tubul digestiv și nu stimulează pofta de mâncare”, scrie medicul nutriționist Mihaela Bilic.

