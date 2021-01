– Care a fost experiența dumneavoastră anterioară în ceea ce privește pierderea de greutate?

În trecut, mă prefăceam doar că a fi supraponderal nu era o problemă. M-am liniștit că „bărbații nu sunt niciodată grași. Sunt doar corpolenți (râsete). Am mâncat mâncărurile obișnuitele grase, făinoase și dulci, am continuat cu nesăbuință … să mă umflu.

Mi s-a părut că a mânca sănătos înseamnă a mânca fără gust, dar îmi place să mănânc bine!

– De ce ați decis să slăbiți chiar acum?

Deja mă obișnuiam cu aspectul meu „tipic”, dar greutatea în exces a început să mă deranjeze atunci când alergam și făceam sport. Incapacitatea de a menține viteza actuală în alergare și rezistența mea atletică au început, de asemenea, să scadă. M-am enervat pe mine și pe burta mea mare! M-am hotărât să „slăbesc” și am început să caut recomandări pentru o dietă bună cu servicii profesionale.

Cum ați aflat despre StockholmShape.com?

Un doctor cunoscut a încercat Dieta Stockholm, și a fost foarte mulțumit de rezultat. El m-a sfătuit să o încerc și eu.

– Cum a decurs procesul de slăbit?

Am finalizat un test gratuit și am răspuns la câteva întrebări despre obiceiurile mele alimentare anterioare și despre sănătate. La scurt timp am primit planul de dietă prin e-mail și am început să o urmez fără ezitare.

Am observat că greutatea a scăzut treptat, tot mă gândeam că există o posibilitate ca aceasta să revină în orice moment. Suspiciunile au dispărut în cea de-a 7-a zi de dietă, când mi-am dat seama că slăbisem deja 6 kilograme. Am decis să continui pentru că am slăbit bine și mi-a dat satisfacția dorită! În scurt timp, am slăbit în total 20 de kilograme și mi-am recăpătat bucuria de a alerga. Nu mai trebuie să port o „centură” de grăsime și niște picioare mari, mâinile mi-au devenit mai ușoare. Acum am o viziune complet diferită asupra vieții!

– Ce le-ați recomanda altor persoane care doresc și ele să slăbească?

Încercați StockholmDiet.com ca pe un serviciu pe care vi-l faceți dumneavoastră și încercați dieta numai câteva zile. Soții și soțiile devin mai fericiți atunci când cel iubit schimbă hainele mari și devin niște persoane suple și puternice. Fiecare dintre noi merită acest sentiment!

