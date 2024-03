Alianța Dreapta Unită, un butoi cu pulbere. Principala miză a USR

Cătălin Drulă/SURSA FOTO: INQUAM Photos, Octav Ganea

Alianța Dreapta Unită stă pe un butoi cu pulbere chiar înainte de alegerile din acest an. Fiecare partid dorește să pună mâna pe cât mai multe funcții, dar numărul acestora este redus în comparație cu doritorii. De altfel, USR are o miză principală, iar aceea are legătură cu Cătălin Drulă.