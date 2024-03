O postare pe Facebook a jurnalistului Victor Ciutacu face vâlvă după ce România a câștigat acțiunea îndreptată împotriva companiei Gabriel Resources, în cazul Roșia Montană. Ciutacu dezvăluie că președintele USR, Cătălin Drulă deține acțiuni la Swiss Capital, societate din acționariatul BRK Finance Cluj. La rândul ei, ultima are un milion de acțiuni la Gabriel Resources, compania care s-a judecat cu statul român, scrie flux24.ro.

„Îl vad agitat pe Drula. Ca ai lu’ Ciolacu sunt speculatori. Or fi, habar n-am, dar Drula insusi are actiuni la Swiss Capital, care e actionar la BRK Finance Cluj, care are peste 1 milion de actiuni la Gabriel Resources si garantii pentru inca 2 milioane de actiuni.