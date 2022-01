În cadrul ședinței de Guvern de joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a ținut să tragă un semnal de alarmă referitor la cât de gravă este situția din unitățile sanitare, dar și la modul în care aceasta va evolua.

Potrivit ministrului, în unele judeţe din țară, sistemul de sănătate dă semne de blocare, cel mai mare grad de ocupare a paturilor destinate COVID fiind în judeţul Cluj, respectiv 68%.

Totodată, el a subliniat faptul că în cazul în care se va ajunge la 75%, săptămâna viitoare unităţile de învăţământ ar putea trece în online.

”Capacitatea de testare a crescut, încă nu a crescut datorită intrării în dispozitiv a medicilor de familie, medicii de familie, de exemplu, ieri au testat doar 7% din probele efectuate, adică din cele 108.000 de teste, medicii de familie au făcut vreo 7.000 – 8.000. Sper ca acest lucru să se schimbe în perioada următoare”, a declarat, joi, în şedinţa de Guvern, Alexandru Rafila.

Referitor la creșterea numărului de infectări, ministrul susține că aceasta nu se va opri aici și va continua cel puțin până la jumătatea luni februarie.

”Această evoluţie ne aşteptăm să mai dureze cel puţin două săptămâni, până la 10 februarie, iar un trend descendent o să schimbe datele problemei (…) Sistemul de sănătate, în anumite judeţe, dă semne, nu de epuizare, ci semne de blocare, dacă vreţi. Judeţul Cluj are cea mai mare rată de spitalizare din ţară. 68% dintre paturi sunt ocupate. Dacă se ajunge la 75% săptămâna viitoare, atunci o să luăm prima decizie de suspendare a activităţii de învăţământ în unul dintre judeţele ţării”, a completat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rafila, despre situația de la ATI

În ceea ce privește situația de la Terapie Intensivă, Rafila a mai adăugat că mai puţin de 40% dintre paturile ATI sunt ocupate, dar situaţia se aglomerează în unele judeţe.

”La ATI, ne găsim sub 40% rată de ocupare a paturilor, dar, sunt, de asemenea, judeţe care prin caracteristicile locale au mai puţine paturi ATI şi acolo este posibil ca de săptămâna viitoare să începem transferuri între judeţe, lucru care s-a mai întâmplat”, a mai afirmat ministrul.

Totodată, ministrul Sănătății a adăugat că în curând ar putea fi raportate chiar și 30.000 de infectări, el prezentând o serie de calcule din ultimele zile. Acesta a subliniat fatpul că în momentul în care vor veni date exact despre diminuarea viteze de creștere, acestea vor fi aduse la cunoștință.

”Trendul este ascendent , ieri am avut numărul maxim de cazuri dupa 4 zile libere, in care testarea a fost mai limitata. Aceste valori de 30.000 probabil vor fi inregistrate până sambata, după care va fi o scădere la 15-18.000, iar săptămâna viitoare creșteri spectaculoase. Iar cifrele cu 4 in fata nu sunt excluse. Cand o sa am informatii de diminuare a vitezei de crestere, am avut 8-9 zile de crestere, o sa va aduc la cunostinta, când voi avea informații suplimentare”, a mai adăugat acesta.