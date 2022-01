Alertă în regiunea Mării Negre! Bogdan Aurescu: Există o îngrijorare legitimă cu privire la masarea de forțe rusești

Ministrul de Externe a subliniat că masarea de trupe rusești în regiunea Mării Negre este „substanțială, neprovocată și nejustificată”.

„Așa cum am discutat, și așa cum am prezentat, de altfel, poziția României în cursul zilei de vineri la Reunirea extraordinară a miniştrilor de externe NATO, există o îngrijorare legitimă din partea statelor aliate, inclusiv din partea României cu privire la această masare de forțele ruse în proximitatea Ucrainei în regiunea Mării Negre, o masare de trupe care este substanțială, care este neprovocată, și care este nejustificată. De asemenea, vedem o serie de condiții care au fost puse de către Rusia, care tind să modifice parametrii arhitecturii europene de securitate”, a declarat Bogdan Aurescu.

Alianţa Nord-Atlantică are o responsabilitate deosebită pentru menţinerea securității

De asemenea, acesta a subliniat că „noi suntem deschiși dialogului și aceasta este poziția pe care atât eu, cât și ceilalți colegi din NATO am exprimat-o”.

„Noi suntem deschiși dialogului și aceasta este poziția pe care atât eu, cât și ceilalți colegi din NATO am exprimat-o în cursul zilei de vineri, la Reuniunea extraordinară a miniștrilor de externe, pentru că dialogul face parte din abordarea duala, aşa-numitul ‘dual-track approach’, pe care NATO o are față de Rusia, este abordare care combină pe de-o parte descurajarea și apărarea, și pe cealaltă parte dialogul, iar din perspectiva României, așa cum am prezentat-o în cadrul acelei reuniuni, noi susținem acest dialog, dar, în același timp trebuie avut în vedere că acest dialog trebuie să fie bazat pe o serie de măsuri ferme și credibile de descurajare

În același sens, în același cadru, am menționat faptul că dialogul trebuie să se desfășoare fără afectarea principiilor valorilor și angajamentelor care reprezintă fundamentul alianţilor, pentru că sunt o serie de propuneri ale Federației Ruse care cu siguranță sunt foarte greu de acceptat, dacă nu sunt chiar inacceptabile pentru aliați, în cadrul acelor propuneri despre care am amintit.

Dar, ceea ce este cel mai important, este ca dialogul să aibă loc, el să se desfășoare cu prezentarea tuturor argumentelor părților, iar obiectivul acestui dialog, care se desfășoară, iată, în mai multe etape și pe diverse componente trebuie să fie dezescaladarea situației de securitate. Este nevoie de o dezescaladare concretă, practică în teren, să vedem o retragere a acestor trupe și echipamente ruse, iar, pe de altă parte, este nevoie de încetarea utilizării amenințării cu folosirea forței.

Pentru că iarăşi acest aspect este inacceptabil din punctul de vedere al cadrului dreptului internaţional, principiului şi valorilor şi normelor care stabilesc ceea ce numim noi ordinea internaţională bazată pe reguli. Deschiderea către dialog din partea Alianţei Nord-Atlantice a fost întodeauna prezentă faţă de Federaţia Rusă. Ne bucurăm că Federaţia Rusă vine la masa dialogului. Este vorba, şi subliniez aici această nuanţă, este vorba despre un dialog şi nu despre o negociere, un dialog prin care încercăm să clarificăm care sunt poziţiile fiecăreia dintre părţi şi în acelaşi timp să obţinem această dezescaladare.

Aşa cum am subliniat şi în cadrul Reuniunii Ministeriale NATO, de vineri, Alianţa Nord-Atlantică are o responsabilitate deosebită pentru menţinerea, pentru prezervarea arihitecturii europene de securitate actuale. În aceeaşi logică este nevoie de o coordonare strânsă din partea Alianţei Nord-Atlantice cu UE, care la rândul ei are o responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte relaţia cu Rusia”, a conchis ministrul.