Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă o eventuală preluare a puterii de către partidele proruse, care ar putea amenința viitorul democratic și european al țării.

În cadrul unei dezbateri electorale organizate de postul public Moldova 1, Maia Sandu a subliniat importanța menținerii democrației și asigurării unor alegeri libere, atât la nivel prezidențial, cât și la viitoarele alegeri parlamentare.

Ea consideră că victoria sa în turul doi al alegerilor prezidențiale, programat pentru 3 noiembrie, este esențială pentru protejarea democrației moldovenești și prevenirea manipulării procesului electoral de către cei care încearcă să „cumpere voturi.”

În mesajul său, Maia Sandu a reafirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova față de integrarea europeană, considerând acest parcurs drept singura cale de dezvoltare pentru țară.

„Vreau să fie foarte clar. Nu există alternativă la integrarea europeană a Republicii Moldova. Nu există alt plan. (…) Singura noastră cale de dezvoltare este calea europeană, aici unde am început să construim şi pe această cale trebuie să mergem mai departe”, a adăugat Sandu, care candidează pentru un nou mandat din partea Partidului Acţiune şi Solidaritate.

Apelul său pentru o „mobilizare totală” a cetățenilor este o chemare la acțiune împotriva riscului ca Moldova să își piardă suveranitatea decizională în favoarea unor influențe externe nedemocratice.

Mesajul liderului de la Chișinău se adresează nu doar susținătorilor, ci întregii societăți, pe care o încurajează să ia atitudine pentru apărarea democrației și menținerea unei perspective europene solide.

Președintele Maia Sandu a anunțat că intenționează să remanieze guvernul condus de Dorin Recean, dacă va câștiga turul al doilea al scrutinului de pe 3 noiembrie.

Anunțul său reflectă dorința de a răspunde nemulțumirilor cetățenilor față de actuala guvernare și de a implementa măsuri pentru îmbunătățirea calității administrației publice.

În cadrul unei dezbateri electorale difuzate de postul public de televiziune Moldova 1, liderul moldovean a subliniat că intenționează să schimbe anumiți miniștri până la sfârșitul anului.

Acest plan este rezultatul consultărilor sale cu cetățenii din diferite localități, aceștia exprimându-și nemulțumirea față de activitatea anumitor domenii administrative.

„Da, cred că este nevoie să facem schimbări în echipa de guvernare. Am auzit cetăţenii, am discutat în multe localităţi, am auzit care sunt pretenţiile şi în special pe ce domenii oamenii se aşteaptă la lucruri făcute mai bine. Eu cred că acest lucru trebuie să se întâmple până la finalul acestui an”, a afirmat Maia Sandu.