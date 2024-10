Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întrebat duminică, în cadrul dezbaterii electorale la care participă alături de Alexandr Stoianoglo, dacă acesta consideră că poate construi o relație cu România, având în vedere că discursul său pare să-i „sperie” pe cetățenii moldoveni în ceea ce privește legăturile cu România.

Alexandr Stoianoglo a recunoscut că România este cel mai important partener al Republicii Moldova, atât în ceea ce privește relațiile bilaterale, cât și în promovarea speranței pro-europene. El a asigurat că relațiile cu România nu doar că se vor îmbunătăți, dar vor și întări în toate domeniile de activitate.

Totuși, el a observat că, în realitate, nu au fost realizate proiecte investiționale regionale care să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană. El a menționat că, de mai bine de 20 de ani, se discută despre relațiile bune cu România, dar până în prezent nu s-a realizat construirea unui drum direct sau a unei linii de tren între Chișinău și București.

În acelaşi timp, practic cu România nu am realizat niciun proiect investiţional regional care ar putea apropia Republica Moldova la Uniunea Europeană. Eu deja am adus aşa, un exemplu, că 30 de ani, sau mai mult de 20 de ani, vorbim despre relaţiile bune cu România şi până acum nu am construit un drum direct, un tren de la Chişinău până la Bucureşti. De aceea, haideţi să lăsăm declaraţiile aparte şi trecem la realizări concrete!”, a spus el.