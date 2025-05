Declarațiile recente ale președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, au stârnit un val de controverse pe scena politică românească, după ce acesta a anunțat public că îl va susține pe Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Reacția cea mai virulentă a venit din partea liderului AUR și candidat la alegerile prezidențiale, George Simion. Acesta a criticat dur poziția lui Bolojan, acuzându-l că „a distrus și ultima aparență de neutralitate pe care ar fi trebuit să o păstreze un președinte, fie el și interimar”.

Într-un mesaj postat pe grupul de presă al formațiunii sale, Simion a ironizat implicarea lui Ilie Bolojan, subliniind că „mai mult decât un președinte de Consiliu Județean nu a fost niciodată”.

Într-un interviu acordat luni la Europa Liberă România, Ilie Bolojan, președintele interimar, a vorbit despre opțiunile sale pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dar și despre starea politică actuală și viitorul instituțiilor din România.

Bolojan a subliniat că, după încheierea mandatului său interimar, va redeveni membru al Partidului Național Liberal (PNL), însă deciziile importante trebuie luate în echipă, nu individual.

El a transmis un mesaj clar formațiunilor politice cu rezultate modeste în alegeri: este momentul unei reforme sau al unei reevaluări a direcției. Doar prin schimbare și deschidere către oameni noi pot partidele să recâștige încrederea cetățenilor.

În opinia sa, PNL – și, de altfel, toate partidele – trebuie să promoveze noi garnituri de lideri care să inspire încredere.

Ilie Bolojan a subliniat că un om politic fără susținerea populației nu poate avea autoritate, iar încrederea în instituțiile statului trebuie reconstruită prin acțiuni concrete.

Președintele interimar a tras un semnal de alarmă și în privința climatului politic actual, marcat de un număr mare de funcții de conducere ocupate interimar și de dificultăți majore în realizarea consensului între cele șapte partide implicate în coaliția de guvernare.

Totodată, Ilie Bolojan a menționat riscuri economice serioase, precum deficitul bugetar și o posibilă retrogradare a ratingului de țară, care pot afecta serios stabilitatea României.

”Conform procedurilor, după ce termin mandatul interimar, voi redeveni membru PNL. Vom vedea care e direcția. Nu pot lua decizii singur.

Toate partidele care au obținut scoruri slabe: să se refoprmeze sau să continue. Sfârșitul nu va fi foarte îndepărat.

PNL are capacitatea în anii următori să schimbe garniturile, să aducă oameni noi. Asta nu trebuie să facă doar PNL, ci toate partidele. Astfel putem readuce încrederea în instituții. Un om politic care nu are încredere, nu are autoritate.

Cred că ne-am câștigat un drept în acești ani, dreptul de a vota. Și sunt mulți oameni care în turul 1 au votat candidați care nu au intrat în turul al doilea”, spune Ilie Bolojan.