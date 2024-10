Alegeri prezidențiale 2024. În cadrul unei prezentări recente a programului său electoral, Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal (PNL) și candidat la președinția României, a subliniat importanța rolului președintelui în unificarea societății și în promovarea unei viziuni naționale ambițioase.

Ciucă a afirmat că președintele are cea mai mare putere simbolică și capacitatea unică de a impulsiona un pact național, esențial pentru dezvoltarea României.

El a accentuat că România trebuie să progreseze în toate domeniile: economie, educație, sănătate și nivelul de trai, ceea ce impune o accelerare a inițiativelor strategice.

”Nimeni, în afara preşedintelui României, nu poate genera şi susţine mai eficient o viziune de dezvoltare. Nici o altă funcţie politică nu are creditul moral şi capacitatea de a împinge înainte un program naţional ambiţios şi de lungă durată. Preşedintele poate unifica societatea în jurul unui pact naţional. O poate unifica în jurul unei strategii naţionale de dezvoltare. Preşedintele poate presa guvernele să se ţină de termene şi să respecte angajamentele”, a spus Ciucă.

Alegeri prezidențiale 2024. Programul său prezidențial, intitulat „România Prosperă și Sigură”, a fost elaborat alături de o echipă dedicată, având la bază principiul că România, ca stat membru al Uniunii Europene și al NATO, are un punct solid de plecare pentru a obține prosperitate.

Ciucă a recunoscut, însă, că societatea are nevoie de resurse financiare suplimentare pentru a sprijini educația, sănătatea și creșterea veniturilor pensionarilor.

”L-am creat împreună cu o echipă care crede în acest proiect de ţară. România e stat membru al Uniunii Europene şi al Alianţei Nordatlantice. Prosperitatea şi siguranţa au aşadar un punct solid de plecare. Dar naţiunea are nevoie de mai mulţi bani. Societatea are nevoie de mai multe fonduri. Educaţia, sănătatea, au nevoie de mai multe fonduri. Pensionarii au nevoie de venituri mai mari. Economia are nevoie de mai mult capital. Ei bine, aceşti bani îi putem obţine doar dacă avem siguranţă, credibilitate şi eficienţă”, a subliniat el.