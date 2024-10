Expertul american în securitate a fost prezent la evenimentul de lansare a programului prezidențial al lui Nicolae Ciucă. Acestea au fost principalele declarații făcute de vicepreședintele Atlantic Council.

În primul rând, el a subliniat că România este un partener important pentru NATO, inclusiv prin poziția la Marea Neagră.

„Mulțumesc lui Nicolae Ciucă pentru oportunitatea de a fi aici. Am avut onoarea de a lucra cu Nicolae Ciucă, am avut discuții despre securitate de-a lungul timpului. Am fost rugat să vorbesc despre securitate internațională în această seară. România este un partener important pentru NATO, inclusiv prin poziția la Marea Neagră”, a declarat Matthew Kroening.