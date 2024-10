Odată cu amenințarea rusă și cu războiul din Ucraina, Uniunea Europeană a numit un comisar pentru Apărare și Spațiu. Acesta este lituanianul Andrius Kubilius, cu care președintele Nicolae Ciucă a avut o întâlnire în timpul vizitei sale la Bruxelles.

Într-o postare pe X (fostul Twitter), liderul PNL a scris că împreună cu Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a discutat despre îmbunătățirea suportului acordat Ucrainei și despre întărirea politicilor de apărare la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, a subliniat că România este pregătită să-și extindă producția de apărare și să depună eforturi pentru o cooperare mai solidă între UE și NATO.

Representing Romania and PNL at the EPP leaders’ meeting in Brussels, alongside Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Manfred Weber, and other key European leaders. Romania continues to play a vital role in supporting democracy and economic growth. #NicolaeCiuca pic.twitter.com/TbT29NKnnY

