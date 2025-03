Comisia Europeană a prezentat miercuri „Cartea Albă a Apărării Europene”, un document esențial menit să contureze viitorul apărării în Uniunea Europeană. Acest ghid strategic vine în contextul unei posibile retrageri a sprijinului american, oferind statelor membre direcții clare pentru consolidarea capacităților militare până în 2030.

Uniunea Europeană accelerează reînarmarea

Uniunea Europeană își intensifică eforturile pentru a asigura securitatea continentului, având în vedere amenințările externe și perspectiva unei implicări reduse a Statelor Unite.

În cadrul unei campanii extinse de reînarmare, UE a lansat această „Carte Albă a Apărării”, care funcționează ca un ghid pentru guvernele statelor membre.

Documentul aduce în atenția europenilor o realitate inevitabilă: sfârșitul garanțiilor de securitate oferite de SUA.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a subliniat această schimbare ca pe o „modificare” majoră a ordinii mondiale stabilite în 1945.

O inițiativă fără precedent în Uniunea Europeană

Această carte albă reprezintă un pas semnificativ pentru Uniunea Europeană, având în vedere că prerogativele sale actuale nu includ apărarea.

Documentul introduce principalele direcții ale unui plan denumit „Reînarmarea Europei”, propus de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Scopul acestui plan este de a construi o Europă mai bine pregătită din punct de vedere militar.

Obiective clare pentru 2030

Prin acest document, Bruxelles-ul a identificat domeniile în care statele membre trebuie să devină independente și să nu mai depindă de tehnologia militară americană.

Printre aceste domenii se numără apărarea antiaeriană și antirachetă, artileria modernă, muniția, dronele și războiul electronic.

„Rusia intenționează să testeze articolul 5 al NATO înainte de 2030. Acum, este timpul pentru implementare – Putin nu va fi speriat de carta albă – ci cu drone, cu tancuri… de aceea implementarea este atât de crucială”, a afirmat astăzi Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare.

Pe lângă acestea, Comisia Europeană își propune să sprijine dezvoltarea de catapulte pentru portavioane, transport tactic aerian și sisteme de realimentare în aer.

Crearea unei piețe unice pentru industria apărării

Unul dintre obiectivele principale ale Comisiei este formarea unei „Piețe Unice a Apărării” care să sprijine industria militară europeană.

Aceasta ar trebui să asigure producția echipamentelor necesare în interiorul Uniunii, astfel încât dependența de furnizori externi să fie redusă semnificativ.

Pentru a susține acest efort, UE propune ca statele membre să aloce până la 800 de miliarde de euro pentru cheltuieli militare până în 2030.

Până la 650 de miliarde de euro mobilizați pentru apărare

Planul de reînarmare depinde însă de cooperarea celor 27 de state membre. Comisia Europeană le propune acestora să investească până la 1,5% din PIB-ul lor în apărare, fără riscul de a încălca reglementările bugetare europene.

Această flexibilitate ar putea permite mobilizarea a 650 de miliarde de euro în patru ani, în timp ce restul de 150 de miliarde de euro ar urma să fie acordat statelor sub formă de împrumuturi.

În vederea stimulării industriei europene de apărare, Comisia propune ca minimum 65% dintre componentele echipamentelor militare achiziționate să fie de origine europeană.

„Conținutul european este important. Cel puțin 65% dintre piesele conținute în cutare sau cutare armament trebuie să fie de origine europeană”, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe la Copenhaga.

Liderii Uniunii Europene au aprobat această strategie în cadrul unui summit extraordinar desfășurat săptămâna trecută. Acum, UE trebuie să pună în practică aceste măsuri pentru a-și consolida apărarea și a reduce dependența de sprijinul extern.