Nicolae Ciucă a discutat cu reprezentantul Austriei. Potrivit informațiilor oferite de șeful PNL, au convenit ca la nivel politic să aibă discuții pentru finalizarea proiectului și primirea României în Schengen pe plan terestru.

De asemenea, el spune și că a convenit pentru continuarea demersurilor de sprijin a Ucrainei și susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Ciucă a fost prezent la cel mai important eveniment la Popularilor Europeni. Potrivit liberalilor, a avut pe agendă trei subiecte importante, respectiv Ucraina, competitivitatea și migrația.

Legat de competivitate, a discutat despre subiectele legate de industria auto și industria oțelului. Aceste două subiecte urmează să facă subiectul unei analize în detaliu la nivelul PPE.

Nicolae Ciucă a subliniat și că migrația este un subiect cât se poate de serios, în contextul în care Polonia se confruntă cu o situație disperată. Premierul Tusk a prezentat situația conform căreia în fiecare zi au loc evenimente și încercări de forțare a granițelor.

În urma acestor evenimente, spune liderul liberal, și-au pierdut viața 2 militari. Deciziile politice, la nivelul Poloniei, o să fie îndreptate pentru a putea să controleze aceste lucruri.

„Am discutat și am prezentat tot ceea ce a reușit România în acest moment, lucru recunoscut și la ultimul Consiliu JAI, standardele și cerințele tehnice au fost îndeplinite pentru a putea să răspundem solicitărilor de aderare. Am discutat cu Comisarul Hahn, reprezentantul Austriei la aceste summit, și am convenit ca la nivel politic să avem discuții și să putem finaliza acest proiect ca România să fie primită și terestru în Schengen”, a răspuns Ciucă.