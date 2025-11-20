Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat joi susținerea față de Ciprian Ciucu, candidatul partidului la Primăria Capitalei, evidențiind viziunea și experiența acestuia în administrarea orașelor. Bolojan a subliniat că programul prezentat de Ciucu nu este unul superficial, ci bine fundamentat, reflectând realizările sale din Sectorul 6, unde a demonstrat capacitatea de a gestiona probleme complexe și de a implementa proiecte de regenerare urbană și transformare a spațiilor abandonate.

”Am venit să asist la această prezentare pe care a făcut-o şi mie îmi confirm, încă o dată, că e un om serios, pentru că atunci când faci astfel de prezentări, de obicei fiind într-o precampanie sau în campanie, simplifici şi te duci pe câteva teme care să sune bine şi să le poţi repeta, dar, venind cu un program serios, cu unul fundamentat, a confirmat încă o dată că lucrurile pe care el le-a făcut în sectorul 6 şi pot să spun că în ultimul mandat al meu de primar, a venit la Oradea, am stat o zi întreagă să vedem ce se întâmplă acolo”, a spus preşedintele PNL, Ilie Bolojan, la prezentarea programului de candidat al lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei.

Premierul a amintit că experiența lui Ciucu într-un sector dens populat este cu atât mai valoroasă, având în vedere provocările gestionării unui oraș cu sute de mii sau milioane de locuitori, comparativ cu un oraș de dimensiuni medii. Bolojan a remarcat proiectele de extindere a bulevardelor, crearea de spații verzi și reabilitarea blocurilor, evidențiind curajul și implicarea candidatului în dezvoltarea urbană.

”Când am văzut bulevardele extinse, spaţii verzi, regenerarea din cartele de blocuri, faptul că a fost unul din primarii care a avut curajul să preia spaţii abandonate, să le pună la punct, aşa cum avem nenumărate în multe oraşe din România, inclusiv în Bucureşti, mi-a arătat că într-adevăr a pus serios în practică lucrurile pe care le-a văzut şi astăzi îmi confirmă încă o dată. Mi-a confirmat încă o dată că are viziune, pentru că îţi trebuie o viziune pentru un oraş care are forţa să pună în practic această viziune”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, Bucureștiul deține un potențial economic și cultural uriaș, care poate fi valorificat dacă administrația locală sprijină inițiativele oamenilor și ale companiilor.

”Gândiţi-vă că în momentul în care eşti în decizie în capitală, aici trebuie doar să-i laşi pe oameni să-şi pună valoarea creativitatea. Dacă eşti primar, trebuie să ai mare grijă să ai grijă cum lucrezi cu investitorii, să dai facilităţi la orice altă investiţie, pentru că analiza cost-beneficiu arată că nu e foarte rentabilă şi trebuie să compensezi lipsa de atractivitate. Dar capitala ţării noastre are un potenţial enorm. E un oraş extraordinar. Gândiţi-vă că atunci când eşti în faţă la Athenee Palace, în zona Palatului Regal, ai putea să ai acolo nu o parcare de maşini, acolo ar trebui să fie o parcare subterană şi o zonă pietonală care le leagă pe toate”, a mai spus Bolojan.

Premierul a subliniat că în Bucureşti, dacă le-ai permite investitorilor să facă regenerare urbană cu sprijinul primăriei, ar schimba aceste zone.

El a exemplificat cu zone precum Palatul Regal sau Romexpo, unde proiecte de regenerare urbană și facilități pentru investitori ar putea transforma capitala într-un centru de afaceri modern și atractiv.