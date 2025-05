Nicușor Dan a declarat marți că, indiferent cine va câștiga președinția României, organizarea de alegeri anticipate nu este oportună. El a subliniat că țara se află într-o perioadă prelungită de instabilitate, iar alegerile anticipate ar însemna alte luni de incertitudine politică.

Dan a explicat că România are deja un Parlament ales, care mai are trei ani și jumătate de mandat, iar președintele ales trebuie să colaboreze cu această structură legislativă pentru a forma o majoritate și o nouă formulă guvernamentală.

„Eu sper să nu fim în scenariul pe care-l menţionaţi. Indiferent cine câştigă preşedinţia României, nu e oportun pentru România să organizăm alegeri anticipate, pentru că suntem într-o situaţie de instabilitate de mai bine de un an, de când au început alegerile, am avut alegeri anulate, am avut preşedinte interimar, acum avem guvern interimar, alegeri anticipate înseamnă din nou câteva luni de instabilitate”, a precizat Nicuşor Dan.