La 34 de ani, Răzvan Grancea are deja la activ două business-uri în domeniul transportului rutier de marfă pe care le-a dus la o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro. Din primul a ieșit în 2021. Pe al doilea l-a pornit efectiv un an mai târziu și are deja estimări să ajungă la 15 milioane de euro în 2024.

Antreprenorul din Alba Iulia ne-a dezvăluit fără rezerve povestea succesului său.

N-a fost scris să fie bugetar

Răzvan Grancea a intrat efectiv în câmpul muncii în 2012-2013, când a terminat facultatea. Și, deși are un master în Administrație publică, a ales să nu devină funcționar, ci… șofer de camion. Ȋnsă nu în România, ci în Marea Britanie.

S-a dovedit a fi o alegere inspirată pentru că, aflat peste mări și țări, a cunoscut un alt conațional care activa în acest domeniu. Cu care nu doar că s-a împrietenit, ci a devenit și asociat, pentru că amândoi aveau planuri ambițioase.

Așa că, plini de încredere și elan și cu sumele agonisite cât au muncit afară, cei doi s-au întors în țară și au înființat o firmă de transport de marfă. Și-au împărțit atribuțiile, iar Răzvan a preluat zona operațională. De care s-a ocupat timp de aproape șase ani, până prin 2021, an când compania urma să ajungă la o cifră de afaceri de 10 milioane de euro.

90% din această valoare era asigurată de activitatea de brokeraj – intermedierea de transporturi rutiere internaționale prin intermediul partenerilor.

Un domeniu de activitate nou, pentru interlocutorul meu.

„Am plecat, practic, de la zero. Nu știam foarte multe despre brokerajul de mărfuri, aveam doar informații generale. Am învățat însă din mers, ca să zic așa. Atât pe propria piele, cât și de la cursuri. În toți acești ani am făcut multe cursuri – nu doar pe zona de transport, efectiv, ci și pe cea de business, de management, orice mă putea ajuta să-mi dezolt afacerea“, explică antreprenorul.

Punct și de la capăt

Compania s-a dezvoltat rapid. Dar, deși rezultatele erau mai mult decât promițătoare, iar piața era pe creștere, Răzvan Grancea a decis în primăvara lui 2021 să se retragă din business.

„Mi-am vândut participarea către partenerul meu din dorința de a merge pe drumuri diferite. Exitul a fost pur o decizie de business, am rămas prieteni apropiați. Ba chiar suntem și vecini. Eram însă obosit de tot efortul care fusese necesar ca să creștem atât de rapid. În plus, mi-a convenit și prețul pe care mi l-a oferit asociatul meu“, povestește Răzvan.

Antreprenorul s-a retras din afaceri nu pentru multă vreme. Inițial, a vrut să investească în domeniul construcțiilor, care era în plină dezvoltare. După o analiză mai atentă, a revenit însă la zona de transport.

„N-am putut să renunț la el, mi-a intrat în sânge. Mai ales că mă simțeam ineficient în alte domenii“, explică interlocutorul meu.

Așa se face că, până la sfârșitul anului, avea din nou o firmă de transport, Fra Express.

„Mă cunoșteam cu proprietarul ei, eram prieteni, și m-am întâlnit cu el taman când venea cu actele ca să o închidă. Când mi-a povestit, mi-a venit imediat ideea: «Ce ar fi să o preiau eu și să îi dau drumul din nou»“, își amintește antreprenorul.

Iar de la idee la faptă nu i-au fost necesare decât câteva zile.

Un business cu dezvoltare rapidă

La finalul lui decembrie 2021, Răzvan Grancea era proprietarul unei companii aflate ușor pe minus. Pe care a pus-o însă rapid pe picioare, pentru că a investit din primul moment.

„Per total, până acum am investit peste un milon de euro, din banii mei și din împrumuturi“, precizează omul de afaceri.

Rezultatele au început să apară rapid. Anul trecut, Fra Express a înregistrat o cifră de afaceri de 7,24 milioane de euro. Iar pentru 2024, obiectivul este dublarea valorii – 15 milioane de euro. Plan perfect fezabil, după cum arată evoluțiile din primul trimestru. Mai ales că, anul acesta, compania va deschide și un nou departament, care operează camionete de 3,5 tone și mai mici, exceptate de la noile reglementări în domeniu ale Uniunii Europene.

„Sunt mai mulți factori care au contribuit la această creștere rapidă. În primul rând, este vorba de faptul că, de la început, am fost decis să investesc. Apoi, a contat enorm că veneam cu o experiență în spate – cunoșteam deja regulile și provocările industriei de transport rutier internațional de marfă. Iar pentru că am venit cu toate lecțiile învățate, am reușit să evit și toate problemele legate de birocrație“, explică antreprenorul.

Valorile contează

Valorile după care Răzvan Grancea se ghidează au avut și ele o contribuție importantă la succesul repurtat atât de rapid. Le are afișate în biroul său, ca să le aibă sub ochi în fiecare zi: Integritate, Curaj, Idealism și Prestigiu.

O rețetă proprie, dar care, după cum ne-a mărturisit antreprenorul din Alba Iulia, l-a ajutat permanent în viață. Atât în cea personală, cât și cea profesională, pentru că în domeniul brokerajului de mărfuri încrederea este esențială.

„Experiența transportatorului rutier este o condiție esențială în industria noastră. Dar referințele nu sunt de ajuns. Trebuie să îi dai încredere clientului prin modul în care comunici cu el, cum îi respecți condițiile, cum prestezi și livrezi. Mai ales în cazul nostru, o companie din Europa de Est care s-a impus pe piețe din Anglia, Germania, Olanda, Belgia și Franța“, subliniază Răzvan.

Există însă și un aspect la care antreprenorul susține că însă că mai are de lucru: echilibrul între viața profesională și cea personală.

„Nu reușesc să aloc familiei atât de mult timp cât mi-aș dori. Mai ales că am și un copil și vreau să petrec cât mai mult timp cu el. Dar încerc să compensez. Mergem în trei-patru vacanțe pe an, în care închid totul – telefon, laptop, orice formă de comunicare – și sunt numai cu ei. La început mă temeam de ce urma să găsesc după ce reveneam la firmă. Dar am descoperit că, treptat, au început să se întâmple lucruri bune. Iar la acest lucru mă ajută echipa pe care mi-am format-o și procedurile definite. Echipa este cel mai important lucru, de fapt. Cu o echipă unită și un set de obiective și valori clare, poți muta munții din loc“, concluzionează Răzvan Grancea.

Până la munți, antreprenorul din Alba Iulia își concentrează eforturile să „mute“ mărfuri pe șoselele Europei. Și, după cum se arată, îi iese bine.