Capital: – Care sunt trendurile acestui an în domeniul imobiliar? Cum vedeți din poziția PRIMA evoluția acestui sector și ce perspective are el? Există oportunitate de creștere în acest segment?

Adrian Stoichină:- Sectorul imobiliar este în dezvoltare, în ultimii ani, mai ales în marile orașe, iar trendul se va menține și în 2025. Tendința este stimulată de creșterea economică locală, de atragerea investițiilor internaționale, dar și de nevoia de locuințe moderne. Prețurile pe piața națională sunt încă reduse comparativ cu alte țări, un lucru pe care, probabil, românii din diaspora îl observă ușor. Noi vom continua să investim în calitate, sustenabilitate și tehnologii inteligente, iar pentru toate acestea există cerere pe piață. De fapt, începem anul cu o cerere mai mare decât oferta în domeniul imobiliar.

Pe de altă parte, 2025 va fi un an cu noi provocări pentru dezvoltatori, din cauza eliminării facilităților pentru salariile din construcții. La aceasta se adaugă și prețul ridicat al materialelor de construcții, care e posibil să crească și mai mult.

De unde vin presiunile

Situația actuală are impact direct asupra costurilor de dezvoltare și generează presiuni suplimentare asupra prețurilor locuințelor.

La PRIMA Development Group am abordat conjunctura prezentă ca pe o provocare de a ne eficientiza fluxurile de lucru într-o proporție și mai mare. Am preferat să ne concentrăm pe soluții și reușim să facem aceasta datorită echipei noastre integrate de proiectare, construcții și management de proiect. Interesul nostru a fost direcționat către digitalizare și introducerea tehnologilor performante, care reduc pierderile și cresc productivitatea, pentru a compensa costurile suplimentare.

C:- Cum credeți că vor evolua prețurile la apartamente? Să ne așteptăm la o echilibrare a pieței sau la scumpiri foarte mari?

A.S: – E greu de crezut că va apărea o echilibrare a pieței în condițiile creșterii costurilor materialelor de construcții. Eliminarea facilităților fiscale din construcții pune, de asemenea, presiune pe preț. Această situație influențează industria prin creșterea costurilor de operare și reducerea marjele de profit. Prin urmare, nu preconizez o scădere a prețurilor locuințelor, dar nici o creștere abruptă a lor. Cel mai probabil va fi o apreciere constantă, de câteva procente, în pofida faptului că dezvoltatorii locali au un control foarte bun al prețurilor. Estimez că tendința se va menține ascendentă în următorii 3 – 5 ani, în București și la nivel național.

Numărul de autorizații este limitat

În Capitală, prețul ridicat are o explicație suplimentară: numărul limitat de autorizații pentru proiecte noi, în condițiile în care cererea este tot mai crescută. Sperăm însă ca această situație să se regleze.

C: – Prin tradiție, românii sunt proprietari, le place să dețină case. Cum stăm cu cererea în acest moment? Sunt românii dispuși să mai investească în apartamente și case?

A.S: – Sigur că da! Așa cum spuneam anterior, în acest moment cererea depășește oferta. Avem astăzi în România o piață matură, cu clienți educați, care știu foarte bine ce vor. Observăm o creștere a cererii pentru locuințe cu dotări smart și eficiente energetic, pentru că aceasta înseamnă concret economii semnificative pe termen lung. Spre exemplu, am constatat cu plăcere că la PRIMA Astera, primul proiect high-end la standarde nZEB din vestul Bucureștiului, am avut vânzări de peste 30% în doar o lună și jumătate de când am dat startul achizițiilor.

Reputația contează

Înainte să cumpere, clienții studiază cu atenție arhitectura dezvoltărilor, spațiile comune, dotările, ce facilități și spații verzi există în proximitate, precum și modul cum se conturează comunitatea în care vor intra prin acea achiziție. Totodată, se uită cu atenție la reputația dezvoltatorului, apreciind transparența și seriozitatea.

Din acest punct de vedere, pentru ca toate procesele să fie mai transparente, am implementat la PRIMA Astera o Carte Funciară Virtuală. Astfel, clienții pot să vadă pe site-ul ansamblului locativ, în timp real, ce apartamente au fost deja rezervate și antecontractate. Iar sfatul pe care îl dăm întotdeauna celor interesați să cumpere este să se informeze despre dezvoltator, să meargă să vadă ce a mai construit acesta, dacă a respectat termenele de livrare, la ce metode de finanțare apelează, pentru că toate aceste detalii pot face o diferență importantă în decizia de achiziție.

Despre randamente

C: – Ce randamente oferă o investiție în imobiliare? Este aceasta mai profitabilă decât depozitele bancare, de exemplu?

A.S: – Imobiliarele sunt considerate unul dintre tipurile de investiții cu cele mai reduse riscuri, iar beneficiile sunt de mai multe tipuri. În primul rând, cei care optează pentru aceasta, au siguranța investiției într-un activ tangibil, care oferă un venit cu flux constant prin închirierea proprietăților. Pe de altă parte, activele imobiliare conferă nu doar siguranță și stabilitate financiară, ci au avantajul de a-și crește valoarea în timp. Reprezintă, dacă vreți, și o formă de protecție împotriva inflației și sunt o bună opțiune de diversificare a portofoliului de investiții. Acestea conferă mai multă stabilitate financiară, profit constant și reducerea riscului de pierderi.

Spre ce ne orientăm

C: – Dacă dvs. ați avea o sumă de bani pe care să o investiți, ce ați alege să faceți? Să cumpărați un apartament, să vă deschideți un depozit sau să investiți pe bursă? De ce?

A.S: – Fiecare opțiune de investiție are avantaje și dezavantaje. Bursa poate oferi randamente mari, dar implică riscuri mai ridicate și necesită timp și cunoștințe pentru a fi administrată eficient. Depozitele bancare sunt mai sigure, dar au randamente scăzute și sunt afectate de impozite și inflație.

Dacă aș avea de ales, aș investi într-un apartament construit de un dezvoltator cu reputație solidă. Unul care respectă termenele de livrare și livrează la un standard ridicat de calitate. Aș analiza cu atenție portofoliul acestuia și modul în care a livrat proiectele anterioare. Un apartament bine ales își va crește valoarea în timp și va reprezenta o investiție sigură și profitabilă.