Adrian Câciu a fost întrebat dacă va crește TVA-ul la 19% în 2025, pentru produsele şi serviciile care se află în prezent la o cotă redusă, exceptând medicamentele şi alimentele. Astfel, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a explicat că nu vrea să vadă surprize în spațiul public.

Șeful de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a subliniat marți, 15 octombrie, că nu deţine informaţii referitoare la creșterea TVA.

„Nu confirm acest lucru. Nu am avut o astfel de discuţie. Cred că cel mai nimerit ar fi să să răspundă ministrul de Finanţe, dacă are astfel de proiecte. Sperăm să le discutăm înainte şi să nu avem iar surprize în spaţiul public. Nu am auzit de aşa ceva”, a declarat Câciu la Digi 24.