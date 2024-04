Cât de bună este ștevia?

Cu toate acestea, trei din cinci persoane din SUA cu vârsta de peste doi ani trec peste recomandările medicale de a nu consuma mai mult de 10% din totalul caloriilor zilnice din zaharuri adăugate.

Îndulcitorii artificiali precum ștevia sunt adesea catalogați ca alternative mai sigure.

„Există mai mulți îndulcitori pe piață și cei mai mulți nu sunt buni”, explică Julia Zumpano, dietetician la Centrul Cleveland Clinic pentru Nutriție Umană. „Este important să știți cum vă pot afecta corpul”, spune ea.

Ștevia poate fi considerată bună?

Conform Parade, în cei mai simpli termeni, stevia este un îndulcitor.

„Provine dintr-o plantă originară din America de Sud”, explică medicul Amanda Sauceda. „Compușii responsabili pentru dulceața steviei sunt de până la 200 până la 300 de ori mai dulci decât zahărul. De asemenea, acest îndulcitor nu are calorii”, explică ea. „Marele său atu este că îi atrage pe cei tentați de îndulcitorii „artificiali, deoarece stevia este extrasă și procesată dintr-o plantă”, adaugă Sauceda.

De obicei, puteți găsi ștevia sub formă de pudră sau lichidă.

Este ștevia sigură?

Food & Drug Administration evaluează stevia drept „recunoscută, în general, ca fiind sigură (GRAS).”

GRAS înseamnă că oamenii pot adăuga stevia în produse precum cafeaua sau produsele de patiserie. Experții de la Center for Science in the Public Interest consideră, de asemenea, stevia ca fiind una dintre cele mai sigure alternative la zahăr.

„Stevia este sigură pentru copii și femeile însărcinate și s-a dovedit că poate scădea glicemia, tensiunea arterială, greutatea și nu duce la carii”, spune Zumpano.

Evaluarea FDA nu include extractul de ștevie din frunze întregi sau mai puțin procesate, deoarece nu se pot adăuga în mod legal acele soiuri de ștevie în produsele din SUA.

Totuși, ștevia nu este 100% lipsită de riscuri.

„Beneficiul evitării zahărului este real”, spune Kimberly Gomer, dietetician/nutriționist. „Cu toate acestea, toți îndulcitorii artificiali, inclusiv stevia, au anumite riscuri”, subliniază ea.

Este sănătoasă?

Depinde de câtă ștevia consumi și de ce.

„Ca și alți îndulcitori fără calorii, stevia nu provoacă creșteri rapide ale glicemiei”, spune Harbstreet. „Acest lucru înseamnă că poate fi o opțiune bună pentru persoanele cu diabet zaharat sau pre-diabet”.

Cum este posibil ca ceva atât de dulce să nu crească glicemia?

„Nu putem metaboliza glicozidele din stevia, așa că, spre deosebire de zahăr, stevia are zero calorii”, spune ea. „Beneficiile șteviei constau în capacitatea de a consuma ceva dulce, fără a utiliza zahăr, care ar putea adăuga calorii și ar crește glicemia”, subliniază ea.

Cu toate acestea, trecerea la stevia, ca mijloc de gestionare a bolilor cronice precum diabetul de tip 2, nu este o soluție.

„Stevia poate face parte dintr-o dietă sănătoasă, echilibrată, dar nu ar trebui să reprezinte mai mare parte a dietei tale”, spune medicul nutriționist Colette Micko. „Există un aport zilnic sugerat de experții FAO/OMS pentru stevie, și acesta este de 0 până la 4 miligrame pe kilogram de greutate corporală”, spune Sauceda.

Totuși, este posibil să nu poți tolera atât de mult.

„Există un răspuns individual la doză la stevie, precum și la alți îndulcitori artificiali”, spune Sauceda care sugerează reducerea la minimum a aportului de stevia și adoptarea unei abordări holistice a dietei generale. „Stevia nu reprezintă o amenințare majoră și a fost folosită în scopuri medicinale timp de secole de către popoarele indigene”, spune Harbstreet.

Stevia poate fi o alternativă sigură dacă este consumată în limitele recomandate, spune Zumpano.