Adevărul despre Putin: Un monstru însetat de putere. Dacă se întorc împotriva lui, va avea probleme

Sursă: Dreamstime

Un articol recent din Atlantic, semnat de Brian Klaas, profesor de politică la University College London și autorul cărții „Corruptible: Who Gets Power and How It Changes Us”, arăta cum a căzut Putin în „capcana dictatorului”.