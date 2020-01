„În ceea ce privește eficiența ANAF, consider că eforturile au evoluat pe modelul stop & go – pornim reforma, oprim reforma. Or nu putem vorbi de creșterea structurală a capacității de administrare fiscală a statului decât dacă vom porni reforma și o vom ține accelerată până ajungem de destinație. Iar destinația în această privință înseamnă un sistem modern de administrare fiscală, care să fie bazat pe tehnologia informației, pe transparență și ușurință în funcționare, din care va avea de câștigat atât contribuabilul, cât și bugetul”, a declarat consilierul prezidențial.