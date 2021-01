Pensia publică de la stat ar fi de aproximativ 32% din ultimul salariu dacă nu ar exista pensiile private, ceea ce pe standarde globale este destul de puţin, a declarat, miercuri, Cristian Popa, membru al boardului CFA România.

“Calculele studiilor noastre arată că după inflaţie românul mediu primeşte, în termeni reali, de la pensia publică aproximativ jumătate din ceea ce contribuie în termeni reali. Într-o lume fără pensii private ar trebui să ne aşteptăm la 32% din ultimul salariu, pensie. Într-o lume cu pensii private, cu 6% contribuţie, ar trebui să ajungem undeva la 45%”, a menţionat Cristian Popa, la un eveniment organizat de Asociaţia CFA România.

Potrivit acestuia, instituţia a realizat un studiu amănunţit asupra sistemului de pensii din România. Cristian Popa punctează că sistemul public de pensii nu va putea plăti în viitor pensii decente. Acesta consideră că în viitorul apropiat, pensia publică va reprezenta doar 32% din ultimul salariu, ceea ce este puțin.

“Sistemul public de pensii din păcate nu va putea plăti pensii decente românilor în viitor din cauza evoluţiilor demografice, din cauza inversării piramidei vârstelor, lucruri care se combină cu faptul că acest sistem nu acumulează active, nu acumulează capital nu adună bani undeva şi investeşte, ci se bazează pe contribuţiile celor din câmpul muncii pentru a plăti pensiile celor care sunt în vârsta de pensionare, deci, cumva, se bazează pe faptul că pensiile noastre vor fi plătite din contribuţiile generaţiilor viitoare. (…)

Generaţia noastră ar putea primi pensie publică de la stat de aproximativ 32% din ultimul salariu ceea ce pe standarde globale este destul de puţin. Dacă am avea 6% din salariul brut contribuit la sistemul de Pilon II pentru tot stagiul de cotizare am vorbi de o pensie crescuta de la 32% cât spuneam în scenariul doar cu sistem public la 45% din ultimul salariu, o creştere consistentă am putea spune”, a subliniat Cristian Popa.

Nu este bine să ne gândim la un sistem doar de Pilon I.

Acesta a subliniat că, având în vedere “realitatea în care trăim, cele două sisteme funcţionează cel mai bine împreună”.

“Este greu să ne imaginăm în prezent un sistem doar de Pilon II, la fel cum nu este bine să ne gândim la un sistem doar de Pilon I. Pe termen lung, Pilonul II poate degreva Pilonul I de problemele structurale: îmbătrânire, emigraţie, inversarea piramidei, de faptul că nu acumulează active, însă pe termen scurt şi mediu şi fără această acumulare de capital, părinţii şi bunicii noştri au şi ei dreptul la o pensie decentă. Pentru asta există Pilon I si avem în continuare nevoie de el.

Deci credem că un mix între cele două sisteme este ideal în prezent. Pentru noi, cei tineri, pensiile private sunt mai mult o obligaţie faţă de seniori”, a mai spus Cristian Popa.