Războiul din Ucraina continuă de mai bine de două luni, însă până acum, Rusia a fost reticentă în a-și recunoaște pierderile înregistrate pe front. Serviciul ucrainean de informații (SBU) a aflat acum o serie de informații cutremurătoare.

Se pare că Rusia face eforturi mari pentru a ascunde dovezile pierderilor suferințe în războiul din Ucraina. Mai exact, potrivit sursei citate, în regiunea Donețk s-ar afla mii de cadavre ale soldaților ruși „depozitate” într-o zonă atent supravegheată.

Totodată, aceași sursă mai spune că și în regiunea Kievului au fost filmate mai multe vagoane frigorifice cu trupuri de soldați ruși „nerevendicate”. În acest sens, Serviciul ucrainean de informații (SBU) este de părere că Rusia își dorește să nu își recunoască pierderile și preferă să declare că mulți dintre soldați sunt dispăruți.

Acesta informații au apărut după ce Serviciul ucrainean de informații (SBU) a interceptat o convorbire telefonică între un militar rus din Ucraina și soția sa.

Potrivit sursei citate, militarul i-a povestit acesteia despre mii de cadavre de soldați ruși, adunate într-o zonă păzită din regiunea Donețk, astfel încât Rusia să își ascundă pierderile.

Zonele sunt păzite foarte bine, iar potrivit soldatului, militarii fac bani mulți ajutând rudele morților să găsească trupurile celor dispăruți.

„Nu e morgă, e un depozit. Este imens acest… câmp – un fel de câmp sau un depozit de deșeuri… Împrejmuit cu gard, păzit, nimeni nu are voie să intre. Și, pe scurt, aduc mii (de cadavre – n.r.) aici. O grămadă de înălțimea unui om”, i-a spus soldatul interceptat soției sale din autoproclamata Republică Populară Donețk, potrivit SBU.

El a mai adăugat în conversația telefonică că situl ar fi în apropierea Donețkului, descoperindu-l după ce o cunoștință și-ar fi găsit fratele acolo.

Menționăm faptul că nu este prima oară când se vorbește despre o astfel de tactică din partea Moscovei. O altă dovadă a modului în care Rusia încearcă să-și acopere pierderile a fost prezentată de canalul de știri Al-Jazeera.

Sursa citată a filmat un vagon frigorific plin cu cadavre de soldați ruși în zona Kievului. În imaginile surprize mai mulți saci alb cu cadavre se află într-un vagon de tren. Totodată, sursa citată mai precizează că asupra lor au fost găsite inclusiv bijuterii furate de la civili.

Al Jazeera published a report in which they showed a refrigerated carriage filled with the bodies of Russian soldiers died in Ukraine.

On the video you can see fragments of the Russian uniform. According to Al Jazeera, the carriage with the bodies was filmed in the Kyiv region. pic.twitter.com/9FzZ0b8JhK

— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022