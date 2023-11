Aderarea la Schengen! Austria e alături de România. Răsturnare de situaţie

SURSA FOTO: Dreamstime

Austriecii critică politica propriului Guvern referitoare la România! „Refuzul Austriei de a susține aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen este lipsit de perspectivă”, afirmă doi cercetători austrieci: Sophia Beiter și Sebastian Schäffer de la Institute for the Danube Region and Central Europe. Potrivit lor, strategia adoptată de Guvernul Nehammer are un impact negativ atât asupra Austriei, cât și asupra Uniunii Europene.