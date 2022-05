Pe cale de consecință, am inițiat un dialog Cu Adelina Păsat despre segmentul produselor sănătoase, despre evoluția business-ului și perspectivele acestuia.

Avem branduri-vedetă și în zona produselor sănătoase

Capital: – Ce reprezintă Nutivita, astăzi?

Adelina Păsat: – Nutrivita Marketing și Distribuție este o companie românească activă de 15 ani pe segmentul promovării alimentației sănătoase prin importul, distribuția de produse dietetice și ecologice, precum și prin programe educative pentru un stil de viață activ și sănătos.

Am fost unul dintre pionierii raionului de „sănătate” din cadrul marilor rețele comerciale, lansând în România, în marea distribuție, prima gamă de produse proteice accesibilă publicului larg (Gerlinea), prima gamă de nutriție sportivă (Isostar), prima gamă de făinuri BIO fără gluten (Bauckhof) etc. Astăzi, suntem unul dintre liderii raionului de alimentație sănătoasă din marile rețele alimentare, cu branduri-vedetă precum Bio Junior, Bauckhof, Cereal Bio, Gerlinea, Isostar, Bjorg și altele.

Așadar, inovația este în ADN-ul nostru, iar în 2017 am lansat marca noastră proprie, prima mini-gamă românească de produse BIO dedicată copiilor de peste 4 ani, ce cuprindea cereale pentru micul dejun, certificate ecologic. Această decizie a fost luată în urma unei cercetări de piață pe un panel online, în care am observat, încă de pe atunci, un interes sporit pentru alimentele fără coloranți și fără conservanți, certificate ecologic, în special în rândul familiilor cu copii, aceștia fiind principalii consumatori la vremea respectivă, când prețul reprezenta o barieră importantă de consum.

Hrană sănătoasă pentru cei mici

C: – Bio Junior este cel mai recent segment de produse promovate de Nutivita. Cu ce avem de a face? Cât ați investit în acest brand?

A.P: – Investiția inițială a fost de circa 25.000 de euro și a reprezentat dezvoltarea brandului, a mascotei realizată de artistul grafic Adrian Vlad, a cercetării de piață prin intermediul platformei de nano și microinfluenceri BUZZStore.ro, producția ambalajelor (ce au trebuit achitate în avans la furnizor) și campania de comunicare (materiale de promovare la punctul de vânzare, campanie de PR etc), în condițiile în care aveam deja o platformă de distribuție bine pusă la punct, pentru brandurile de import.

Investim constant în extinderea gamei cu noi rețete, reîmprospătarea ambalajelor cu jocuri noi și atractive pentru copii, comunicare în mediul offline și online, promoții în retail. Astfel, în 2020 am lansat, pentru prima oară la raionul BIO dedicat copiilor, o promoție de tip Overfill (300g cereale cacao, la preț de 250g), în 2021, în luna septembrie, am oferit fiecărui cumpărător al cerealelor pentru micul dejun o agendă a școlarului etc.

Gama Bio Junior include cereale pentru micul dejun și snacking dulce (biscuit) și sărat, în cele mai iubite rețete de către copii (ex: cereale cu cacao și cu miere, biscuiți cu unt, glazurați cu ciocolată, sticksuri etc).

C: – Ce produse se vând cel mai bine și de ce credeți că au succes?

A.P: – Cel mai bine se vând Cerealele Petale de cacao (produs cu un istoric pe piață de peste 5 ani, având drept ingredient principal faimoasa pudră de ciocolată caldă elvețiană), sticksurile crocante, sursă de fibre și fără gluten, și biscuiții cu unt pur. Produsele au garanția calității cu ingrediente de top, dar și aprecierea celor mici.

Ce ne diferențiază de principalii competitori din zona de produse convenționale este localizarea în limba română, abordarea ludică din comunicare (inclusiv pe ambalaje), faptul că nu facem rabat de la ingrediente și oferim calitate garantată în fiecare produs din gamă.

C: – Unde produceți gama Bio Junior?

A.P: – Produsele sunt fabricate în UE, în unități certificate ecologic și, după caz, fără gluten. De peste 5 ani am dezvoltat parteneriate strategice cu companii cu expertiză în producția de BIO în Europa, cu ajutorul cărora realizăm deja rețete proprii pentru marca noastră. Principalii colaboratori îi avem în Elveția, Franța și Ungaria.

Piața se dezvoltă, cerințele cresc

C: – Cum vedeți piața pe care concurați astăzi? Dar în următorii 5-10 ani?

A.P: – Piață de astăzi reflectă puterea de cumpărare a consumatorilor români și, într-o oarecare măsură, a gradului de educație alimentară. Preferăm încă (sau ne permitem) să mâncăm mult și prost, din păcate, într-o cultură fast food, fast life

Ceea ce observăm pe piețele mai mature este o orientare preponderentă spre consumul de produse BIO, atât din dorința de a ști ce este în farfurie (nenumăratele scandaluri alimentare ce au afectat piață vestică în ultimii zeci de ani i-au făcut foarte precauți pe occidentali), cât și de a consuma alimente nepesticizate, mai sănătoase, dar și din respect pentru natură, căci eco înseamnă și protejarea solului de fertilizatori toxici, utilizarea de ambalaje mai prietenoase cu mediul, un proces de fabricație mai blând ce are ca rezultat emisii reduse de carbon.

Pentru următorii 5-10 ani, vedem o creștere a ponderii consumului de produse BIO, în special în categoria produselor proaspete (lactate, fructe, legume), dar și a produselor cerealiere. De asemenea, un trend important este cel legat de scăderea consumului de proteine de origine animală în rândul consumatorilor conștienți de impactul acestora asupra sănătății și mediului. Un trend nou pe piețele mai mature este supraspecializarea BIO-ului – certificarea biodinamică (rotirea culturilor pe suprafețele cultivate), BIO și fără gluten (pentru cei cu alergii), BIO și fără zahăr sau cu beneficii nutriționale adiționale etc.