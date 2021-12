techExplicația este că miza acestui an a fost stabilizarea fluxului financiar după anul 2020, caracterizat de secetă severă și de blocajul economic provocat de pandemie.

Una peste alta, cei de la Rodbun spun că încheie anul cu o cifră de afaceri de 500 milioane lei și un profit de 30 milioane lei. Dacă bugetul de investiții pe 2021 a fost de 10 milioane lei, compania va recupera în anul 2022, când bugetul dedicat investițiilor este de 50 milioane lei. Astfel, se află în vedere achiziții și modernizări în două dintre fabricile importante ale Rodbun, la Chișcani și Vădeni.

Cea mai importantă investiție a Rodbun, care se va derula pe termen mai lung, este proiectul de construire a celui mai mare parc logistic din România, la Chișcani, lângă Brăila. Investiția totală va fi de 100 milioane lei, pe o suprafață de peste 40.000 mp, prin antrenarea de fonduri europene sau a unui ajutor de stat. Acest centru va fi unul esențial pentru distribuția rapidă – în cel mult 24 de ore – și, concomitent, uniformă de inputuri pentru partenerii firmei, care sunt concentrați în zona de sud-est a României. De asemenea, se mai află în cercetare o tehnologie de procesare a semințelor care să genereze un randament de producție crescut cu 30% în zonele secetoase.

Ridbun investește și în acest an în genetica românească, prin intermediul parteneriatului cu Institutul de la Fundulea, alături de care a reușit deja să impună pe piață hibrizi cu un potențial foarte bun pentru terenurile românești, precum porumbul Olt. Parteneriatul se va extinde și la grâu, ne-au spus reprezentanții companiei. E vorba, în fond, despre patrimoniul genetic al României, construit în decenii, cu mari eforturi…

Pentru Rodbun, cea mai importantă provocare, an de an, rămâne absența irigațiilor. Este îngrijorătoare absența unei strategii naționale în privința lor. Când vom rezolva această problemă la nivel național, vom fi a cincea agricultură din UE, spun reprezentanții companiei. De asemenea, segmentul agro luptă constant pentru identificarea unor soluții moderne de finanțare pentru fermieri. După un an dificil cum a fost 2020, când fermierii au fost afectați de secetă, recuperarea banilor din piață a fost dificilă. În plus, nu trebuie să uităm faptul că agricultura românească trebuie să se adapteze la limitarea produselor fitosanitare care se pot folosi în următoarea perioada în UE, conform noii politici eco-friendly – iar acest lucru generează costuri suplimentare pentru fermieri.

După un an 2020 afectat de secetă și Covid, obiectivul Rodbun a fost păstrarea orientării investiționale, proactive, lucuru ce l-a reușit cu brio. Seceta a generat probleme suplimentare pentru companie, pentru că Rodbun lucrează până în 10.000 de hectare în fermele proprii, localizate majoritar în zonele care au fost cele mai lovite de secetă

Ca să păstreze fluxul investițional în tehnologie și logistică, Rodbun s-a bucurat de încrederea pe care i-au arătat-o băncile românești, care au asigurat – printr-un sindicat de bănci format din Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania și Banca Transilvania – un credit de 275 milioane lei. Ceea ce i-a oferit firmei Rodbun posibilitatea de a face tranziția dinspre o companie din zona „agro-farming” înspre o companie biotech.

O realizare constantă pentru Rodbun este că rămânem cel mai mare producător român de sămânţă. În acest sens, s-a investit continuu în cele patru fabrici de seminţe din localităţile Tichileşti, Baldovineşti, Berzovia şi Mureni, cu o capacitate de procesare de peste 60.000 de tone pe an, în staţia de procesare lucernă de la Mureni, în silozul de 24.000 de tone din Brăila, care asigură şi condiţionarea sămânţei certificate sau în bateria de uscare sămânţă de la fabrica noastră din judeţul Brăila.