Investiția totală realizată pentru deschiderea fabricii aflată în orașul Buhuși a fost ințial de 3 milioane euro și de 18 ani rezistă pe piața de profil din România. Asta deși, la noi producătorii români nu au facilități din partea statului. Mai rău, ei pierd teren, licitații în fața altor produse fabricate în anumite state din Asia, binecunoscute pentru calitatea lor.

Concluzia după acești ani este aceea că în antreprenoriatul autohton treci de la agonie la extaz și invers cu o rapiditate demnă de un montagne russe. Despre încercările acestui tip de presă ne-a vorbit Oana Simon, Novei Medical.

Pandemia a fost mai corectă cu producătorii români

Capital: Aveți amintiri rele despre pandemie?

Oana Simon: Deși sunt convinsă că vă voi uimi cu poziția mea, dar pentru NOVEI MEDICAL perioada pandemiei a fost una mai bună și mai solicitantă decât cea pre-pandemie. Motivul este unul pe care banuiesc că îl puteți bănui, dacă în perioada anterioară declanșării epidemiei COVID-19, compania noastră ducea o luptă cu produsele contrafacute în China, o lupta de a vinde dispozitivele medicale destinate analizelor medicale fabricate de noi local. Încă de la declanșarea pandemiei am simțit că devenim și noi, producătorii români, relevanți pentru sistemul de sanatate din țara noastră.

În contextul acestei crize, a existat o creștere a solicitărilor din partea instituțiilor statului și a clinicilor private mai ales pentru cutiile de incinerare a deșeurilor periculoase. Dar și pentru recipenți din plastic pentru deșeuri înțepătoare și pentru saci destinați colectării deșeurilor infecțioase. În afară de aspectul menționat mai sus, trebuie să recunosc că pandemia a reprezentat un moment greu din evoluția mea de antreprenor. Lucrurile se schimbau cu o rapiditate și cu o dinamică care inducea panica, iar panica nu e starea potrivită să depășești momente de criză.

Ni se promite instabilitate

C: 2025 e la început, dar se prevede un an cu austeritate. Se simte deja ceva în piață?

O.S: De 18 ani, ne-am călit și fiecare început de an vine cu vești de acest tip, nu s-a întâmplat vreodată să dea Guvernul și o veste bună la început de an, dar ne-am obișnuit. Am investit timp, nervi, sănătate, vise, muncă în afacerea noastră și nu putem renunța. Schimbările fiscale anunțate au generat îngrijorări în rândul nostru, al tuturor antreprenorilor, fiindcă pot afecta negativ competitivitatea și stabilitatea financiară a companiilor românești.

Simțim deja provocările de la creșterea costurilor fiscale și până la pierderea competitivității și posibile concedieri de angajați. Toate acestea duc la instabilitate în afaceri, reducerea investițiilor și o posibilă scădere a veniturilor. Și asta poate afecta pe termen lung dezvoltarea mediului de afaceri din România.

C: Care sunt primele trei produse pe care le vindeți cel mai bine?

O.S: Gama noastră de produse este cu siguranță nișată pentru sectorul analizelor medicale. Dar clinicile private, spitalele și institutele de stat comandă de la noi cel mai mult. Recipientele de plastic pentru deșeuri înțepătoare tăietoare, cutiile pentru incinerare cu sac și saci galbeni pentru deșeuri infecțioase sunt în top.

C: Care este salariul mediu în firma dumneavoastră?

O.S: Compania noastră garantează că salariile oferite angajaților sunt în concordanță cu prevederile legale, respectând salariul minim pe economie.

Nu se simte ajutorul statului

C: Ce cifra de afaceri ați avut anul trecut și la cât estimați pentru 2025?

O.S: În 2024, am încheiat anul cu aproximativ 300.000 euro cifra de afaceri. Desigur, sperăm să creștem cifrele în 2025. Dar acest lucru va fi posibil doar dacă statul va acorda niște facilități producătorilor români.

C: Ce lucruri blochează dezvoltarea unei companii în piața în care vă desfășurați activitatea?

O.S: Blocajele în dezvoltarea unei companii pe piața produselor destinate analizelor medicale sunt multiple. Și pot include reglementări complicate, costuri ridicate de producție și dezvoltare. Dar și concurență acerbă, dificultăți în obținerea finanțării și accesul la piețele externe, printre altele.

Depășirea acestor obstacole necesită o strategie bine definită. Necesită investiții semnificative, respectarea reglementărilor legale și o mare flexibilitate în adaptarea la schimbările pieței. Dar mai presus de toate necesită suport din partea statului și finanțări pentru produse fabricate în România!