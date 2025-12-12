Acțiunile Oracle au scăzut joi cu până la 15% în timpul tranzacțiilor, fiind ulterior în declin de aproximativ 11%. Reacția a venit după ce compania a raportat venituri trimestriale sub așteptările analiștilor. Oracle a înregistrat venituri de 16,06 miliarde de dolari, sub nivelul de 16,21 miliarde de dolari anticipat de piață, potrivit datelor LSEG.

Scăderea acțiunilor Oracle a avut efecte și asupra altor companii asociate cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Nvidia a pierdut peste 2%, Micron aproximativ 1%, CoreWeave în jur de 5%, iar AMD a scăzut cu circa 3%. Investitorii au reacționat rapid la semnalul transmis de rezultatele Oracle, într-un sector deja sensibil la evaluări și la nivelul investițiilor, transmite CNBC.

Oracle se află în centrul atenției piețelor financiare încă din septembrie, când a atras 18 miliarde de dolari printr-o emisiune majoră de obligațiuni. Tot atunci, compania a semnat un acord evaluat la 300 de miliarde de dolari cu OpenAI, consolidându-și poziția pe piața infrastructurii cloud, unde concurează cu Amazon, Microsoft și Google.

Cu toate acestea, investitorii sunt tot mai preocupați de amploarea planurilor de extindere ale Oracle și de nivelul ridicat al datoriilor necesare pentru finanțarea acestora. Compania a contractat împrumuturi semnificative pentru construcția unor centre de date în New Mexico și Wisconsin.

Potrivit estimărilor Citi, Oracle ar putea emite între 20 și 30 de miliarde de dolari în datorie anual, timp de trei ani.

În cadrul apelului cu investitorii, directorul financiar Doug Kehring a declarat că Oracle intenționează să își mențină ratingul de credit la nivel investment grade. El a menționat că firma analizează și alte opțiuni de finanțare, inclusiv acorduri prin care clienții își pot instala propriile cipuri în centrele de date Oracle.

O altă variantă luată în calcul este utilizarea unor structuri de leasing împreună cu furnizorii de echipamente.

Oracle estimează cheltuieli de capital de aproximativ 50 de miliarde de dolari pentru anul fiscal curent, o creștere semnificativă față de cele 35 de miliarde anunțate în septembrie. Pentru anul fiscal 2025, cheltuielile de capital au fost de 21,2 miliarde de dolari.

Fluxul de numerar liber al Oracle pentru trimestrul încheiat în noiembrie a fost negativ, de aproximativ 10 miliarde de dolari. Nivelul este mult peste așteptările pieței, care indicau un minus de 5,2 miliarde de dolari. Acest indicator este urmărit atent de investitori, mai ales într-un context în care există temeri legate de o posibilă bulă în zona inteligenței artificiale.

Analiștii Wedbush au transmis că, deși situația financiară ridică unele semne de întrebare, cererea foarte mare pentru soluțiile AI ale Oracle rămâne un semnal pozitiv. Ei consideră scăderile recente din piață drept o oportunitate de cumpărare. Chiar și după declinul de joi, acțiunile Oracle sunt în continuare în creștere cu aproximativ 34% de la începutul anului.