Au rămas fără mașină! Primarul le-a vândut la fier vechi. Vești crunte pentru mii de români

Primarul din Sectorul 1 spune a ridicat „rablele ruginite care ocupau inutil trotuarele și locurile de parcare” și le-a vândut la fier vechi.

„În 2022, au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 2.400 vehicule, unele de către proprietarii acestora în urma măsurilor de somare a polițiștilor locali, iar altele direct de către Poliția Locală Sector 1.

Am ridicat rablele ruginite care ocupau inutil trotuarele și locurile de parcare și le-am vândut la fier vechi. Am eliberat domeniul public și am adus și bani la bugetul Sectorului 1”, a spus Clotilde Armand.

De asemenea, primarul a spus și că peste 320 de mașini au fost deja valorificate.

„Cifrele sunt considerabil mai mari față de anul 2021 când am eliberat domeniul public de 1.850 de vehicule abandonate. Poliția Locală continuă să ia în evidență noi mașini abandonate, fac apel la cetățeni să ne semnaleze la telefonul 021.9540 prezența pe domeniul public a acestor vechituri, care îngreunează atât traficul pietonal, cât și cel rutier.

Lucrăm intens la aceste demersuri, de a ridica rablele auto parcate la voia întâmplării în Sectorul 1, ținta noastră este să avem un oraș curat și disciplină în trafic”, a completat Clotilde Armand.

Sectorul 1 a depus la AFM o cerere pentru finanţarea a 350 de staţii de încărcare

Amintim că Sectorul 1 a depus la Administraţia Fondului de Mediu o cerere pentru finanţarea a 350 de staţii de încărcare pentru vehiculele electrice, valoarea totală a investiţiei fiind de 14,4 milioane lei.

O hotărâre în acest sens a fost aprobată în şedinţa de luni a Consiliului Local, informează Primăria Sectorului 1.

„În premieră pentru o administraţie publică locală din România, Sectorul 1 va avea 700 de puncte de încărcare (350 de staţii) pentru vehiculele electrice şi/sau hibrid plug-in, ceea ce înseamnă un număr record pentru un UAT. Consiliul Local Sector 1 a aprobat în şedinţa de astăzi indicatorii tehnico-economici pentru această investiţie şi depunerea cererii de finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)”, a transmis Sectorul 1.

Primăria Sectorului 1 susține că beneficiile acestor investiţii vor fi reducerea nivelului poluării în oraş şi a zgomotului, deoarece maşinile electrice sunt silenţioase.