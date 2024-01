A murit Norman Jewison

A murit Norman Jewison! Norman Jewison, care a devenit unul dintre cei mai eclectici regizori de la Hollywood, realizând tot felul de filme – epice și intime, farse și melodramatice – în timp ce obținea performanțe deosebite din partea unor actori precum Sidney Poitier în „În toiul nopții” și Cher în „Moonstruck”, a murit pe 20 ianuarie la vârsta de 97 de ani.

Publicistul său, Jeff Sanderson, a confirmat decesul, dar nu a oferit informații suplimentare.

Născut în Canada, Norman Jewison a trecut de la un gen la altul în timpul carierei sale de patru decenii în spatele camerei de filmat, regizând actori precum:

Steve McQueen

Rod Steiger

Chaim Topol

Denzel Washington

Olympia Dukakis în filme muzicale de succes, comedii romantice și drame polițiste care au examinat frecvent probleme sociale

A fost nominalizat la Oscar

A fost nominalizat de trei ori la Premiul Oscar pentru:

cel mai bun regizor, pentru drama rasială și polițistă „In the Heat of the Night” (1967), care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film

„Fiddler on the Roof” (1971), adaptare după un musical de pe Broadway despre Tevye, lăptarul evreu al lui Sholem Aleichem

„Moonstruck” (1987), o comedie romantică despre italo-americanii din Brooklyn, care a avut încasări de 80 de milioane de dolari

El a devenit ceea ce criticul de film David Thomson a numit „un „gadfly printre regizori”, realizând filme atât de diverse precum:

satira despre Războiul Rece „Vin rușii, vin rușii” (1966)

filmul de jafuri „The Thomas Crown Affair” (1968)

drama post-Război din Vietnam „In Country” (1989)

A murit Norman Jewison! De asemenea, a produs multe dintre filmele sale, primind patru nominalizări la Oscar pentru cel mai bun film de-a lungul a trei decenii diferite.

Îngrijit și cu ochelari, cu o omniprezentă șapcă de baseball, acesta a regizat emisiuni speciale de televiziune în direct înainte de a veni la Hollywood la începutul anilor 1960 și de a învăța de la vechii maeștri, cum ar fi:

William Wyler

Alfred Hitchcock

A trăit în Noul Hollywood al anilor 1970, condus de regizori, când l-a sfătuit pe editorul și cineastul Hal Ashby că „studioul este dușmanul artistului”. A deplâns „monotonia” filmelor de gen și a continuărilor din anii 1980.

De asemenea, a lucrat suficient de mult timp pentru a asista la apariția rețelelor de televiziune prin cablu și a serviciilor de streaming, care au oferit o nouă piață de desfacere pentru filmele bogate din punct de vedere tematic pe care el prefera să le facă.

Filmele sale analizează problemele rasiale

Frustrat de scenariile pline de acțiune care ajungeau deseori pe biroul său, a apelat frecvent la dramaturgi pentru a găsi material – ca în cazul filmului „A Soldier’s Story” (1984), adaptare după o piesă de teatru de Charles Fuller, câștigătoare a Premiului Pulitzer, despre un avocat militar de culoare (Howard E. Rollins Jr.) care investighează uciderea unui subofițer de culoare într-o bază militară segregată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ulterior, a realizat adaptările teatrale:

„Agnes of God” (1985), despre un psihiatru (Jane Fonda) care investighează moartea unui nou-născut la o mănăstire

„Other People’s Money” (1991), despre un raider corporatist lipsit de tact (Danny De Vito)

A murit Norman Jewison! Aproape toate filmele sale au analizat probleme legate de rasă, clasă și nedreptate, chiar dacă uneori în mod oblic.

„Nu fac declarații sociale în filmele mele, deși consider că un film ar trebui să fie despre ceva – să aibă o rațiune de a fi”, a declarat el pentru New York Times în 1978. „Nu ar trebui să se ferească de problemele sociale.”

„Rollerball” (1975), cu James Caan în rolul starului unui sport hiperviolent sponsorizat de corporații, a fost inspirat de temerile sale legate de o lume guvernată de conglomerate cu mână de fier.

„F.I.S.T.” (1978), în care Sylvester Stallone joacă rolul unui lider sindical după modelul lui Jimmy Hoffa, a fost inspirat de sentimentul său că „omul muncitor nu are atât de mult de spus despre destinul său pe cât ar trebui”.

„And Justice For All” (1979), cu Al Pacino în rolul unui avocat idealist, a fost o comedie neagră despre corupția din cadrul sistemului juridic.

„Moonstruck” a avut un mare succes

Puține dintre filmele sale au avut atât de mult succes precum „Moonstruck”, în care Cher joacă rolul unei contabile văduve care se îndrăgostește de fratele logodnicului ei (Nicolas Cage).

Scris de dramaturgul John Patrick Shanley, care a câștigat un Oscar pentru scenariu, filmul a fost o celebrare plină de umor a familiilor italo-americane și a adus Oscaruri pentru interpretare pentru Cher și Dukakis, care a interpretat-o pe mama ei.

„Îi plac foarte mult actorii”, a declarat Shanley pentru Times în 2011, „așa că ceea ce vezi în filmele sale este un fel de celebrare a performanței, spre deosebire de actori ca pictură, care ilustrează viziunea regizorului.”

Jewison nu a câștigat niciodată un premiu Oscar în competiție, dar a primit premiul onorific Irving G. Thalberg Memorial Award în 1999 și premiul pentru întreaga carieră al Directors Guild of America în 2010.

„In the Heat of the Night” (În arşiţa nopţii), cel mai cunoscut film

A murit Norman Jewison! Printre critici, el a fost poate cel mai bine cunoscut pentru „In the Heat of the Night”. Aceasta este o piatră de hotar a epocii drepturilor civile. A avut premiera în urma revoltelor rasiale din lunga și fierbinte vară a anului 1967.

În film, Poitier a jucat rolul lui Virgil Tibbs, un detectiv de culoare din Philadelphia care este recrutat pentru a-l ajuta pe șeful alb al poliției locale (Steiger) să rezolve o crimă într-un mic oraș din Mississippi.

O scenă în care Poitier este pălmuit de un moșier alb rasist, apoi răspunde cu o palmă la rândul său, a făcut ca publicul să suspine și să aplaude.

Jewison a explicat în The Guardian că scena nu a fost improvizată, așa cum s-a sugerat.

„Îi tot spuneam lui Poitier că Tibbs era un detectiv sofisticat, care nu era obișnuit să fie bruscat. I-am arătat cum să dea o palmă. „Nu-l lovi în ureche”, i-am spus. ‘Vreau să-i dai cu adevărat o lovitură în partea grasă a obrazului’. I-am spus să exerseze pe mine. Un negru nu mai pălmuia niciodată un alb într-un film american. Am rupt acest tabu.”

Regretatul regizor s-a născut în Toronto

Norman Frederick Jewison s-a născut la 21 iulie 1926, la Toronto. Părinții săi au condus un magazin general și un oficiu poștal sub apartamentul lor.

În cartea de memorii din 2004, „This Terrible Business Has Been Good to Me” (Această afacere groaznică mi-a făcut bine), el își amintește că își petrecea cele mai multe sâmbete din copilărie la cinema. Acolo plătea un ban pentru a viziona două filme și apoi le retrăia pentru prieteni.

Și-a făcut debutul în cinematografie cu comedia lui Tony Curtis „40 Pounds of Trouble” (1962). A regizat câteva romane de dragoste cu Doris Day înainte de a debuta în filmul dramatic „The Cincinnati Kid” (1965). El a preluat platoul de filmare după ce regizorul Sam Peckinpah a fost concediat la câteva zile după începerea producției.

Unul dintre ultimele filme ale lui Jewison, adaptarea teatrală „Dinner With Friends” (2001), a fost lansat pe HBO. S-a întâmplat după ce a găsit puțin sprijin pentru proiect din partea directorilor de studio, scrie The Washington Post.