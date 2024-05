Doliu în lumea filmului. Actorul și producătorul american Zack Norman a încetat din viață.

Ginerele său Jeff Briller a confirmat vestea pentru Deadline.

Născut pe 27 mai 1940 în Cincinati, Zack Norman a jucat pe scenele unor teatre de comedie în a doua jumătate a anilor 1960 și a lucrat la Cluburile Playboy, Flamingo și Copacabana alături de trupa Temptations. Și-a făcut debutul TV în 1969, făcând stand-up comedy la The Tonight Show cu Johnny Carson.

A făcut aproximativ 20 de filme în anii 1970, înainte de a lucra la câteva filme memorabile ale anilor ’80: a avut un rol mic în ”Ragtime” (1981) regizat de Milos Forman, înainte de a fi distribuit în rolul vărului Ira în ”Romancing the Stone” (1984) al lui Robert Zemeckis, alături de Michael Douglas și Kathleen Turner.

Norman a jucat în comedia ”America” din 1986 a lui Robert Downey Sr. și a co-regizat și jucat în filmul ”Chief Zabu”, înainte de a începe o lungă colaborare cu regizorul Jaglom la producția ”Venice/Venice” (1992). A apărut în nouă dintre filmele lui Jaglom, inclusiv în ”Festivalul de la Cannes” (2001), ”Hollywood Dreams” (2006) și ”Ovation” (2015).

De asemenea, a jucat în filmul ”Cadillac Man„, din 1990, alături de Robin Williams, Tim Robbins și Fran Drescher. Apoi a fost distribuit în serialul ”Dădaca”, în trei episoade din 1993-1995. A apărut și în câteva episoade din „Ziua Judecății” și în 1993 într-un episod din serialul „Baywatch„.

De asemenea, Norman a apărut în peste 20 de piese de teatru de-a lungul lungii sale cariere și a produs o serie de filme, majoritatea cu numele său real.

Actorul și prietenul său, James Garner, a dezvăluit în memoriile sale din 2011, „The Garner Files”, că l-a descoperit pe Norman într-un clip din „Love, American Style” și a decis să-l ia ca partener în filmul ”America”.

„Eram un tânăr actor și la un moment dat am avut de ales: să particip la „The Mary Tyler Moore Show” sau să joc serialul Nichols, alături de el. Am ales să lucrez cu Nroman pentru că am crezut că mă voi distra mai mult. Nu am regretat niciodată această alegere”, a spus Margolin într-un interviu din 2017.